"München Mord: Was vom Leben übrig bleibt": Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier), Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) und Ludwig Schaller (Alexander Held) bei der "Obduktion". (cg/spot)

SpotOn News | 27.07.2024, 08:10 Uhr

Das Team von "München Mord" (ZDF) untersucht den mysteriösen Tod eines Bestatters. Bei RTL präsentieren Sonja Zietlow und Dirk Steffens "Wunder unserer Erde - Das große GEO Quiz". In "12 Years a Slave" (ProSieben) wird der Afroamerikaner Solomon in die Sklaverei verkauft.

20:15 Uhr, ZDF, München Mord: Was vom Leben übrig bleibt, Krimikomödie

Der Tod des herzkranken Bestatters Josef Thallinger (Christian Aumer) scheint zunächst natürlich verlaufen zu sein. Doch seine Tochter Eva (Johanna Ingelfinger) hat Zweifel und vermutet, dass mehr hinter dem Tod ihres Vaters steckt. Deshalb nimmt das Keller-Kommissariat mit Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Ludwig Schaller (Alexander Held) die Ermittlungen auf. Dieser Fall zwingt die Kommissare, sich intensiv mit den Themen Leben und Tod auseinanderzusetzen. Ein Hinweis aus dem Jenseits bleibt jedoch aus.

20:15 Uhr, RTL, Wunder unserer Erde – Das große GEO Quiz, Show

Mit neuem Namen und Konzept: "Wunder unserer Erde – Das große GEO-Quiz" ist jetzt noch spannender und vielfältiger! In der Show, moderiert von Sonja Zietlow und Dirk Steffens, treten drei Promi-Teams in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. In fesselnden Quizrunden testen sie ihr Wissen über beeindruckende Naturwunder, extreme Orte und faszinierende Tierwelten. Wer schafft es ins Finale und gewinnt am Ende die Show?

20:15 Uhr, ProSieben, 12 Years a Slave, Drama

Der Geiger Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) ist Afroamerikaner und lebt 1841 als freier Mann in New York. Doch als er an die falschen Leute gerät, wird er betäubt, seiner Papiere beraubt und als Sklave nach New Orleans verkauft. Dort erleidet er unter dem brutalen Sklaventreiber Edwin Epps (Michael Fassbender) unsägliches Leid. Trotz allem verliert Northup nie seinen Überlebenswillen, doch der Weg zurück in die Freiheit ist lang und beschwerlich.

20:15 Uhr, ONE, Der Barcelona-Krimi: Der Riss in allem, Krimi

Im Hafen von Barcelona wird die junge, ehrgeizige Polizistin Clara Romero (Lina Rusnak) bei einer Schießerei getötet. Alles deutet darauf hin, dass Clara einen Drogendeal vereitelt hat. Bei dem Vorfall sterben sowohl Clara als auch ein Drogendealer, während ein zweiter Dealer ins Koma fällt. Fall abgeschlossen? Keineswegs. Kommissarin Fina Valent (Anne Schäfer) erkennt, dass noch eine weitere Person am Tatort gewesen sein muss, die die tödlichen Schüsse abgegeben hat.

21:45 Uhr, ZDF, Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit, Krimi

Jakob Stiller (Ulrich Noethen) arbeitet als Ermittler beim LKA Hamburg und hat einen Kriminalroman geschrieben, der ihm zum Verhängnis wurde. In dem Buch beschreibt er einen missglückten Einsatz, bei dem eine Frau starb und niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Einer seiner Vorgesetzten fühlt sich erkannt und Stiller wird von seinen Kollegen als Nestbeschmutzer angesehen. Daraufhin wird er ins Wendland, zur Dienststelle Dahlow, versetzt. Kurz nach seiner Ankunft wird dort der Besitzer eines Biohofs tot aufgefunden.