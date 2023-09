Stralsund, Die Hirschhausen-Show,... TV-Tipps am Samstag

"Stralsund: Der lange Schatten": Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) ist in höchster Gefahr. (cg/spot)

SpotOn News | 02.09.2023, 06:00 Uhr

In "Stralsund: Der lange Schatten" (ZDF) werden zwei Teenager-Schwestern vermisst. Eckart von Hirschhausen präsentiert die Show "Was kann der Mensch?" (Das Erste). Bei "Schlag den Star" (ProSieben) trifft Sänger Pietro Lombardi auf Comedian Chris Tall.

20:15 Uhr, ZDF, Stralsund: Der lange Schatten, Krimi

Die neue Stelle ist wichtig für Kommissarin Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf). Die junge Frau mit der unkonventionellen Art braucht den Job bei der Polizei. Er ist die einzige Konstante in ihrem bisherigen Leben. Ihr erster Fall zieht Jule sofort in seinen Bann. Zwei vermisste Teenager-Schwestern sind für Karl Hidde (Alexander Held), Chef der Mordkommission, und Kollege Karim Uthman (Karim Günes) noch nicht alarmierend. Doch Jule ahnt Schlimmeres. Kurz darauf wird die Leiche eines der Mädchen gefunden.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?, Wissensshow

Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen zeigt, zu welchen spektakulären Höchstleistungen Menschen in der Lage sind, welches Wunder in jedem von uns steckt, und liefert Hintergrundinfos. Zudem kämpfen zwei prominente Teams um 20.000 Euro für den guten Zweck. Mit dabei sind unter anderem Vanessa Mai, Joachim Llambi, Jana Ina Zarrella und Harald Krassnitzer.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Sie füllen Stadien mit begeisterten Fans. Ihre Stimme lässt Herzen höherschlagen. Ihre Namen allein lösen unweigerlich Emotionen aus. Doch wer lacht bei "Schlag den Star" zuletzt? Und wer schmettert die Sieger-Arie? In bis zu 15 Runden treten Sänger Pietro Lombardi und Comedian Chris Tall im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Stein der Weisen, Fantasy-Abenteuer

An seinem elften Geburtstag erfährt der Waisenjunge Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er – wie seine Eltern – ein Zauberer ist, und beginnt seine Ausbildung an der berühmten Zaubererschule Hogwarts. Dort freundet er sich mit Ron Weasley (Rupert Grint) und Hermine Granger (Emma Watson) an und kommt mit ihnen einem Geheimnis auf die Spur. Irgendjemand scheint etwas stehlen zu wollen, das hinter einer geheimen Tür von einem dreiköpfigen Monster bewacht wird. Da niemand ihnen glauben will, müssen sie selbst ermitteln.

Video News

20:15 Uhr, VOX, Erin Brockovich, Drama

Erin Brockovich (Julia Roberts) ist eine alleinerziehende Mutter von drei kleinen Kindern, die sich finanziell gerade noch über Wasser halten kann. Als sie endlich einen Job in einer dahindümpelnden Kanzlei findet, stößt Erin auf Immobilien-Akten der Firma Pacific Gas & Electric zusammen mit medizinischen Unterlagen von Bewohnern der Kleinstadt Hinkley. Erin fragt nach einem Zusammenhang, doch ihr Chef wiegelt ab. Der Fall sei längst abgeschlossen. Auf eigene Faust geht Erin daraufhin der Sache nach und entdeckt einen Giftskandal von ungeheurem Ausmaß.