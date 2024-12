Die Toten von Marnow, Hunter Killer, ... TV-Tipps am Samstag

"Die Toten von Marnow: Finsteres Herz": Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) bringt die Zeugin Sarah Minkova (Greta Kasalo) in Sicherheit. (cg/spot)

SpotOn News | 07.12.2024, 06:00 Uhr

In "Die Toten von Marnow" (Das Erste) ist eine 12-Jährige die einzige Zeugin eines brutalen Anschlags. Johannes B. Kerner präsentiert die Benefizgala "Ein Herz für Kinder" (ZDF). In "Hunter Killer" (VOX) muss Gerard Butler einen globalen Krieg verhindern.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Toten von Marnow: Finsteres Herz, Krimi

Die Hauptkommissare Frank Elling (Sascha Geršak) und Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) geraten während einer Zeugenschutzaktion im Zusammenhang mit einem Leichenfund in Marnow in Lebensgefahr. Die 12-jährige Zeugin Sarah (Greta Kasalo) entkommt dem Angriff, bleibt jedoch verschwunden. Die Ermittler Hagen Dudek (Bernhard Conrad) und Maja Kaminski (Sabrina Amali) stehen vor einer schwierigen Herausforderung: Sämtliche Daten und Berichte zu der vorherigen Mission von Lona und Elling wurden auf rätselhafte Weise gelöscht. Wer hat das geheime "Safe House" verraten? Und was steckt dahinter?

20:15 Uhr, ZDF, Ein Herz für Kinder, Spendengala

Johannes B. Kerner moderiert erneut Deutschlands erfolgreichste Spendenveranstaltung, die große Gala "Ein Herz für Kinder". Wie jedes Jahr setzen sich auch 2024 wieder bekannte Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen wie Show, Sport, Politik und Unterhaltung für wohltätige Zwecke ein. Sie präsentieren Hilfsprojekte und nehmen telefonisch Spenden entgegen.

20:15 Uhr, VOX, Hunter Killer, Actionthriller

Captain Joe Glass (Gerard Butler) wird beauftragt, ein gestrandetes US-U-Boot im Arktischen Ozean zu retten. Dabei deckt er eine Verschwörung auf, bei der ein russischer General einen globalen Putsch plant und den russischen Präsidenten als Geisel genommen hat. Mit der Unterstützung einer Spezialeinheit der Navy SEALs versucht Glass, den Präsidenten zu befreien und während der gefährlichen Mission durch feindliches Gebiet einen weltweiten Krieg zu verhindern.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Das spontane und abwechslungsreiche Show-Highlight feiert 2024 sein 7-jähriges Jubiläum. Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger wissen weder, welche Spiele auf sie warten, noch wer die Moderation übernimmt. Unter der Aufsicht von Schiedsrichter Thorsten Schorn bleibt jede Folge ein Überraschungspaket. Wer wird dieses Mal zu Gast sein?

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

In der einzigartigen Show "The Masked Singer" treten zehn Prominente in spektakulären, detailreich gestalteten Kostümen auf, die ihre Identität geheim halten. Das Publikum kann nur Vermutungen anstellen, welche Stars hinter den Masken stecken. Am Ende der Sendung wird der Star mit den wenigsten Stimmen enthüllt.