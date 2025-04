Stars Barbara Schöneberger musste verkatert eine Show absagen

Bang Showbiz | 22.04.2025, 14:00 Uhr

Die TV-Moderatorin denkt nur ungern an einen Vorfall aus ihren Karriereanfängen zurück.

Barbara Schöneberger schämt sich noch heute für einen Vorfall aus ihren Karriereanfängen.

In der neuesten Ausgabe ihres Podcasts ‚Frühstück bei Barbara‘ betont die beliebte TV-Moderatorin, dass sie grundsätzlich so gut wie nie einen Job kurzfristig absagt. Selbst wenn sie krank ist, betritt Schöneberger laut eigener Aussage diszipliniert die Bühne. Vor vielen Jahren musste sie sich jedoch drei Stunden vor dem Start der Sendung ‚Blond am Freitag‘ eingestehen, dass sie nicht vor die Kameras treten konnte. Der Grund: Alkohol! „Ich hatte einmal eine Alkoholvergiftung. Das gebe ich offen zu“, verrät Schöneberger im Gespräch mit der Schauspielerin Christine Neubauer.

Am Abend vor der Show habe sie sich viel zu viel Prosecco und Ramazotti gegönnt, berichtet die 51-Jährige. „Da muss ich direkt wieder würgen, wenn ich daran denke“, erzählt sie angeekelt. Es sei ihr sogar so schlecht gegangen, dass sie sich kurz vor der Abfahrt in ihren Koffer übergeben musste. „Und dann bin ich nach Berlin gefahren mit der Kotze im Koffer“, so Schöneberger weiter. Angekommen in der Hauptstadt habe die Fernsehikone feststellen müssen, dass sie schlichtweg nicht in der Lage sei, ‚Blond am Freitag‘ zu moderieren. „Da habe ich gesagt: ‚Das kann ich nicht‘. Ich habe nur in der Badewanne gesessen und geheult“, erinnert sie sich. „Das war zu Beginn meiner Karriere und da habe ich das irgendwie völlig falsch eingeschätzt. Das war schrecklich.“ Auch heute noch sei es ihr peinlich, dass sie die Sendung wegen einer Alkoholvergiftung absagen musste: „Das tut mir leid noch mal im Nachhinein für alle, die da beteiligt waren.“