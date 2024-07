Wer stiehlt mir die Show?, ... TV-Tipps am Samstag

"Wer stiehlt mir die Show?": Matthias Schweighöfer (l.) und Joko Winterscheidt. (cg/spot)

SpotOn News | 06.07.2024, 06:00 Uhr

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) treten Promis gegen Joko Winterscheidt an. In "Donna Leon - Auf Treu und Glauben" (Das Erste) wird ein Gerichtsdiener ermordet. In "Willkommen im Wunder Park" (Sat.1) stößt ein kleines Mädchen auf sprechende Tiere.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm – wortwörtlich – die Show zu stehlen. Heute treten Kabarettistin Hazel Brugger sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz an.

20:15 Uhr, Das Erste, Donna Leon – Auf Treu und Glauben, Krimi

Kaum in den kühlen Alpen angekommen, muss Brunetti (Uwe Kockisch) seinen Familienurlaub abbrechen, um im heißen Venedig den Mord an einem Gerichtsdiener aufzuklären. Das Opfer war schwul, wovon aber niemand etwas erfahren sollte. Obwohl es viele Verdächtige gibt, fehlt dem Ermittler zunächst eine konkrete Spur. Eine Beziehungstat ist nicht auszuschließen, da das Opfer einen heimlichen Geliebten hatte, doch andere Indizien deuten darauf hin, dass der Täter aus dem beruflichen Umfeld des Ermordeten stammen könnte. Denn dieser wusste von einem brisanten Korruptionsfall bei Gericht. Brunetti lässt nicht locker und macht eine überraschende Entdeckung.

20:15 Uhr, Sat.1, Willkommen im Wunder Park, Animationsabenteuer

June steckt voller kreativer Ideen, weshalb sie in ihren eigenen vier Wänden den imaginären "Wunder Park" erschafft. Sie staunt nicht schlecht, als sie in einem Wald unverhofft auf ihre Erfindung stößt, die nun zum Leben erweckt wurde. Doch Glanz und Freude sind hier Fehlanzeige, seitdem eine dunkle Macht überhand genommen hat. Ob es ihr mit ihren tierischen Begleitern gelingen wird, den Park wieder erstrahlen zu lassen?

20:15 Uhr, ZDFneo, Krieg der Welten, Sci-Fi-Apokalypse

Seit langer Zeit haben Aliens die Erdbewohner observiert, um eine Invasion vorzubereiten. Den Menschen technologisch weit überlegen greifen die Außerirdischen schließlich mit dreibeinigen Kampfrobotern an. Chaos und Hysterie brechen aus, denn die Menschheit hat den Invasoren nichts entgegenzusetzen. Mitten im Geschehen versucht Ray Ferrier (Tom Cruise) verzweifelt, seine beiden Kinder vor der außerirdischen Bedrohung zu beschützen.

20:15 Uhr, ONE, Der Kroatien-Krimi: Tod im roten Kleid, Krimi

Eine halbverweste Leiche im roten Kleid stellt Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) und das Ermittlerteam von Split vor ein kriminalistisches Rätsel: Das Opfer war bereits mindestens eine Woche tot, als es aus großer Höhe von einem Felsen geworfen wurde. Nicht nur der zerschmetterte Körper, sondern auch die Identität lassen den Fall ungewöhnlich erscheinen: Es handelt sich um einen jungen Mann. Für den örtlichen Polizeichef Mikec (Thomas Dehler) ist klar, dass dies kein Einheimischer gewesen sein kann.