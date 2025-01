Mordach, Valerian, Catweazle, ... TV-Tipps am Samstag

"Mordach - Tod in den Bergen": Polizistin Toni Brandner (Sarah Bauerett, l.) glaubt dem BKA-Beamten Cuma Ozan (Mehmet Kurtuluş) nicht. (cg/spot)

SpotOn News | 25.01.2025, 06:00 Uhr

In "Mordach" (Das Erste) gerät ein BKA-Mann in den Alpen unter Mordverdacht. In "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" (VOX) reist ein Agentenpaar durch Zeit und Raum. In "Mordach" (Das Erste) gerät ein BKA-Mann in den Alpen unter Mordverdacht.

20:15 Uhr, Das Erste, Mordach – Tod in den Bergen, Krimi

Cuma Ozan (Mehmet Kurtulus), ein BKA-Beamter aus Frankfurt, behauptet, nur zum Wandern nach Mordach gekommen zu sein. Doch als eine Leiche gefunden wird, verdächtigen ihn die örtlichen Polizisten des Mordes an Laura Brunner (Lea Louisa Wolfram). Cuma ist jedoch ein verdeckter Ermittler und behält seine wahre Identität zunächst für sich. Polizistin Toni (Sarah Bauerett) traut ihm nicht, während BKA-Einsatzleiterin Helene Brecht (Gesine Cukrowski) den Fall übernimmt und Ozan als Ermittler einsetzt.

20:15 Uhr, VOX, Valerian – Die Stadt der tausend Planeten, Sci-Fi-Abenteuer

Im Jahr 2740 versuchen die Agenten Valerian (Dane DeHaan) und Laureline (Cara Delevingne), im Auftrag der Regierung für Ordnung im Universum zu sorgen. In der gigantischen Stadt Alpha, in der viele Spezies friedlich zusammenleben, entdecken sie während einer Mission eine Bedrohung, die nicht nur die Metropole, sondern auch die gesamte Galaxie in Gefahr bringt.

20:15 Uhr, Sat.1, Catweazle, Abenteuer

Durch einen fehlerhaften Zauberspruch landet der Magier Catweazle (Otto Waalkes) plötzlich in der modernen Gegenwart. Dort trifft er auf den Jungen Benny (Julius Weckauf), der von der Begegnung beeindruckt ist. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Catweazles verlorenem Zauberstab, der ihn wieder in seine Zeit zurückbringen soll. Doch die Herausforderungen der modernen Welt sorgen für einige Komplikationen.

20:15 Uhr, ProSieben, Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile., Action

Dominic Toretto (Vin Diesel) möchte mit seiner großen Liebe Letty (Michelle Rodriguez) einen Neuanfang wagen. Doch nachdem Letty ermordet wird, kehrt Dom nach Los Angeles zurück und begegnet dort seinem alten Rivalen Brian O'Conner (Paul Walker). Brian verfolgt aktuell die Spur des kaltblütigen Drogenbosses Arturo Braga (John Ortiz). Schnell wird den beiden klar, dass sie mit Braga einen gemeinsamen Gegner haben, der für Lettys Tod verantwortlich ist. Um ihn zu stellen, müssen sie ihre Differenzen überwinden und zusammenarbeiten.

22:10 Uhr, Sat.1, Robin Hood, Abenteuer

Nach den Grausamkeiten der Kreuzzüge schreitet Robin von Loxley (Taron Egerton) ein, um die Hinrichtung von Gefangenen zu verhindern, und ermöglicht Johns (Jamie Foxx) Flucht. Zurück in Nottingham erkennt Robin, dass der Sheriff ein ungerechtes Regime errichtet hat. Mit Johns Hilfe entscheidet sich Robin, den Kampf für die unterdrückte Bevölkerung aufzunehmen.