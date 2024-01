Ein starkes Team, Die 5. Welle, ... TV-Tipps am Samstag

"Ein starkes Team: Man lebt nur zweimal": Linett (Stefanie Stappenbeck, l.), Otto (Florian Martens, m.) und Sebastian (Matthi Faust, r.) verschaffen sich im OP-Saal einen ersten Eindruck. (cg/spot)

SpotOn News | 20.01.2024, 06:00 Uhr

Das "starke Team" (ZDF) muss das Rätsel um einen ermordeten Parfüm-Erben lösen. Im Disney-Film "Die Schöne und das Biest" (Sat.1) bezaubert Emma Watson als Belle. Auf ProSieben kämpft derweil Batman gegen Superman.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Man lebt nur zweimal, Krimireihe

Ein junger Mann stirbt im OP, erschossen von einem maskierten Unbekannten. Der Patient sollte eine Teilorganspende seiner Freundin Jasmin (Hanna Hilsdorf) bekommen. Das "starke Team" nimmt die Ermittlungen auf. Der ermordete Lukas Schack war zusammen mit seinem Bruder Benny Schack (Max Krause) Erbe eines Parfüm-Herstellers. Lukas war der kreative Kopf des Unternehmens und galt als Genie. Sein eifersüchtiger Bruder wird rasch zum Hauptverdächtigen, doch auch andere Täter kommen nach Beginn der Untersuchung infrage.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Schöne und das Biest, Fantasy

Die schöne Belle (Emma Watson) wird von einem Biest (Dan Stevens), das einst aufgrund seiner gefühlskalten Art von einer Zauberin mit einem Fluch belegt wurde, in einem Schloss gefangen gehalten. Trotz der misslichen Lage arrangiert sie sich mit ihrer Situation und findet neue Freunde. Diese sehen in ihr die eine, die den Bann brechen und alle wieder in ihre wahren Gestalten zurückverwandeln könnte. Doch die Dorfbewohner haben es auf das vermeintlich bösartige Biest abgesehen.

Video News

20:15 Uhr, ProSieben, Batman v Superman: Dawn of Justice, Fantasyaction

Tatenlos muss Batman alias Bruce Wayne (Ben Affleck) mit ansehen, wie Superman (Henry Cavill) im Duell gegen Zod ganz Metropolis verwüstet und dessen Bewohner unter den Trümmern begräbt. Getrieben von Zorn und Schmerz entwickelt Batman einen Plan, um den in seinen Augen gefühlskalten, gottgleichen Außerirdischen zu vernichten. Dabei ahnt er aber nicht, dass er nur eine Marionette des wahnsinnigen Tech-Milliardärs Lex Luthor (Jesse Eisenberg) ist, der die Superhelden gegeneinander auszuspielen versucht.

20:15 Uhr, VOX, Die 5. Welle, Sci-Fi

Die Erde, und mit ihr die gesamte Menschheit, steht nach vier Angriffswellen durch Aliens kurz vor dem Kollaps. Die Menschen kämpfen um ihr Überleben oder sind auf der Flucht – darunter die junge Cassie (Chloë Grace Moretz). Sie versucht, ihren von Aliens entführten Bruder zu finden, bevor die fünfte Angriffswelle der Invasoren alles Leben auslöscht. Dazu verbündet sich Cassie mit einem Fremden.

20:15 Uhr, RTLzwei, Zoolander, Komödie

Derek Zoolander (Ben Stiller) ist das angesagteste männliche Model der Welt und auf den Covern zahlreicher Magazine abgebildet. Doch als Newcomer Hansel (Owen Wilson) überraschend zum "Männlichen Model des Jahres" gekürt wird, gerät der naive Schönling in eine Sinnkrise. Der böse Modezar Mugatu (Will Ferrell) will diese ausnutzen und unterzieht Zoolander einer Gehirnwäsche, um ihn für ein Mordkomplott einzuspannen.