Bei RTL steht das Comeback von Stefan Raab im Boxring gegen Regina Halmich auf dem Programm. Johannes B. Kerner lädt zum Spenden-Special von "Der Quiz-Champion" (ZDF) ein. In "Charlotte Link - Ohne Schuld" (Das Erste) werden zwei Frauen Opfer von Mordanschlägen.

20:15 Uhr, RTL, Der Clark Final Fight – Stefan Raab vs. Regina Halmich, Show

2001 brach Regina Halmich dem Entertainer Stefan Raab die Nase, und im Rückkampf 2007 siegte die 46-fache Box-Weltmeisterin knapp nach Punkten. Jetzt steht die Revanche an. 17 Jahre nach seiner letzten Niederlage und fast zehn Jahre nach seinem letzten Fernsehauftritt betritt Stefan Raab ein letztes Mal den Boxring. Elton moderiert das Top-Event, während Frank "Buschi" Buschmann als Kommentator fungiert.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special, Rateshow

"Der Quiz-Champion" kehrt mit Johannes B. Kerner in einer besonderen Ausgabe zurück. Dieses Mal steht die Sendung im Zeichen einer Kombination aus Quiz und Spendenaktion, bei der die Kandidaten die Deutsche Krebshilfe unterstützen. In Gesprächen und kurzen Filmen wird die umfassende Arbeit der Deutschen Krebshilfe vorgestellt. Johannes B. Kerner empfängt verschiedene Gäste im Studio und hebt herausragende Initiativen im sozialen Bereich und der Forschung hervor. Mit dabei sind: Bastian Pastewka, Anna Thalbach, Wigald Boning, Marcel Reif sowie Sarah Wiener.

20:15 Uhr, Das Erste, Charlotte Link – Ohne Schuld, Krimi

Ein Zug fährt durch das nördliche England. Die alleinreisende Xenia Paget (Anna König) fühlt sich von einem Mann (Liliom Lewald) verfolgt. Auf der Flucht aus dem Abteil stößt sie auf die Polizistin Kate Linville (Henny Reents), die auf dem Weg nach Scarborough ist, wo sie bald ihre neue Dienststelle antreten wird. In letzter Sekunde retten sich die beiden Frauen in die Zugtoilette, bevor der Verfolger die Tür mit Schüssen durchsiebt. Am nächsten Bahnhof ist der Täter spurlos verschwunden. Kurz darauf erfährt Kate von einem weiteren Anschlag im nahegelegenen North Yorkshore.

20:15 Uhr, Sat.1, Wunder, Familiendrama

Auggie (Jacob Tremblay) leidet an einer seltenen Krankheit, die sein Gesicht stark entstellt. Seine Eltern beschließen schweren Herzens, ihn nicht mehr zu Hause zu unterrichten, sondern in eine reguläre Schule zu schicken. Dort wird der Fünftklässler von seinen Mitschülern gemobbt und ausgegrenzt – bis er Jack (Noah Jupe) kennenlernt, der ihm hilft, sich wie ein ganz normaler Junge zu fühlen.

21:45 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Der Geheimcode, Krimi

Für Polizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) gilt das Gesetz für alle gleichermaßen. Auch für seinen frisch verliebten Freund Heiner (Moritz Führmann), der auf dem Weg zu Mette (Anna Fischer) mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt wird, zeigt Koops kein Nachsehen. Während sie darüber noch diskutieren, gerät vor ihnen ein Auto von der Landstraße ab. Was zunächst wie ein tragischer Unfall aussieht, entwickelt sich schnell zu einem komplexen Kriminalfall. Der sterbende Wissenschaftler Schürer (Heinrich Cuipers) übergibt Koops mit letzter Kraft einen Umschlag, den der gefährliche Killer Winter (Holger Handtke) unbedingt in die Hände bekommen will.