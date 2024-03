Helen Dorn, Shazam!, ... TV-Tipps am Samstag

"Helen Dorn: Todesmut": Helen Dorn (Anna Loos) und Nedjo Kristic (Stipe Erceg) ermitteln in einem Mordfall. (cg/spot)

SpotOn News | 02.03.2024, 06:01 Uhr

In "Helen Dorn: Todesmut" (ZDF) bringt eine Videokonferenz zwei Frauen in Lebensgefahr. Der Teenager Billy verwandelt sich durch das Zauberwort "Shazam!" (Sat.1) in einen erwachsenen Superhelden. Beim Duell "Klein gegen Groß" (Das Erste) stellen sich Promis ihren jungen Herausforderern.

20:15 Uhr, ZDF, Helen Dorn: Todesmut, Krimi

Während einer Videokonferenz beobachten Lydia Orlova (Helena von Have) und ihre Mutter Svetlana (Erika Marozsán) über ihren Computerbildschirm in Hamburg einen Mord, der in einem Appartement in Athen stattfindet. Sie hoffen, unentdeckt zu bleiben, aber die Täter haben bemerkt, dass sie beobachtet wurden. Die Frauen ahnen das Ausmaß ihrer Zeugenschaft, entkoppeln den Laptop in Panik, packen ihre Sachen und verlassen überstürzt ihre Wohnung. Einige Tage später taucht im LKA ein Ermittler aus Griechenland auf, Vasilis Georgiou (David A. Hamade), der die Hamburger Kollegen offiziell um Amtshilfe bittet. Er ist auf der Suche nach möglichen Zeugen für einen rätselhaften Mord, der kürzlich in Athen verübt wurde.

Video News

20:15 Uhr, Sat.1, Shazam!, Heldenkomödie

Der Waisenjunge Billy (Asher Angel) trifft eines Tages auf einen Magier, der ihm eine mysteriöse Macht verleiht. Sobald der Teenager "SHAZAM!" ruft, verwandelt er sich in einen erwachsenen Superhelden (Zachary Levi). Gemeinsam mit seinem Freund Freddy (Jack Dylan Grazer) probiert er seine neu gewonnenen Fähigkeiten aus. Was als harmloser Spaß beginnt, endet allerdings in bitterem Ernst, als der Bösewicht Dr. Sivana (Mark Strong) auf der Bildfläche erscheint.

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell, Show

Kai Pflaume lädt zu einer neuen Ausgabe "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" ein: In zehn spannenden Duellen stellen sich prominente Könner ihren kleinen Herausforderern. Diesmal wurden die Einladungen zum Duell angenommen von Yvonne Catterfeld, Torsten Sträter, Daniel Hope, Tom Wlaschiha, Fabian Hambüchen, Lukas Dauser, Knossi, DJ Ötzi, Nik P., Didier Cuche, Jan Josef Liefers und Laura Wontorra.

20:15 Uhr, RTL, Schlag den Besten, Spielshow

In der Spielshow "Schlag den Besten" treten elf Prominente in zehn Herausforderungen an, um ihre sportlichen und mentalen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Jeder Sieg kann ihnen 10.000 Euro einbringen, gefolgt von der schwierigen Entscheidung, das Geld zu behalten oder im Spiel zu bleiben. Die Staffel gipfelt im Finale der vierten Show, wo die zwei Top-Prominenten um den großen Jackpot spielen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die Bestimmung – Insurgent, Sci-Fi-Action

Nach der Ermordung ihrer Eltern und der Machtergreifung der skrupellosen Ken-Anführerin Jeanine Matthews (Kate Winslet) ist Tris (Shailene Woodley) mit ihrem Freund Four (Theo James) auf der Flucht. Die Stadt Chicago ist mittlerweile von der Außenwelt abgeschnitten und die Menschen wurden nach ihren Fähigkeiten in fünf Gruppen aufgeteilt: Candor (die Freimütigen), Altruan (die Selbstlosen), Ferox (die Furchtlosen), Ken (die Gelehrten) und Amite (die Friedfertigen). Tris und Four gehören keiner dieser Gruppen an und werden von Jeanine als gefährliche Feinde angesehen, die es zu vernichten gilt.