Landkrimi: Steirerrausch, Unbreakable TV-Tipps am Samstag

"Landkrimi: Steirerrausch": LKA-Kommissar Sascha Bergmann (Hary Prinz) mit seiner neuen Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger). (stk/spot)

SpotOn News | 23.03.2024, 06:01 Uhr

In "Landkrimi: Steirerrausch" (Das Erste) steht für Chefinspektor Sascha Bergmann und dessen neue Kollegin ein makabrer Fall an. Im ZDF misst sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in einem Testspiel mit Frankreich. Und Bruce Willis mutiert in "Unbreakable" (RTLzwei) zum Superhelden.

20:15 Uhr, Das Erste, Landkrimi: Steirerrausch, Krimireihe

Es ist Halloween in der Steiermark. Während die Schülerin Resi Fuchs (Alice Prosser) okkulte Rituale im Freundeskreis ausprobiert, trifft sich ihre Mutter Sabine (Kristina Bangert) mit dem professionellen Medium Vera (Adele Neuhauser), durch die ein hilfsbereiter Kontrollgeist namens Kornelius spricht. Mitten in der abendlichen Sitzung knallt plötzlich ein Schuss durchs Fenster, der die Winzerin auf der Stelle tötet. LKA-Kommissar Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine neue Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) übernehmen den Fall.

20:15 Uhr, ZDF, Fußball Testspiel Frankreich – Deutschland, Sport

83 Tage vor dem Start der Heim-EM steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das erste Vorbereitungsspiel an – mit Rückkehrer Toni Kroos und sechs Neulingen, die noch kein Länderspiel absolviert haben. In Lyon tritt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen den aktuellen Vize-Weltmeister und zweimaligen Europameister Frankreich an. Ab 20:15 Uhr begrüßt Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF.

20:15 Uhr, RTLzwei, Unbreakable – Unzerbrechlich, Mysterthriller

David Dunn (Bruce Willis) nimmt nach einem missglückten Bewerbungsgespräch in New York den Zug nach Hause. In der Nähe von Philadelphia kommt es zu einem verheerenden Zugunglück, das Dunn als Einziger vollkommen unverletzt überlebt. Einige Wochen später, während sich Dunn noch Fragen über das vermeintliche Wunder und sein verkorkstes Leben stellt, sucht der exzentrische Comic-Händler Elijah Price (Samuel L. Jackson) den Kontakt zu ihm. Price ist das exakte Gegenteil von Dunn und leidet an einer angeborenen Krankheit, die seine Knochen brechen lässt wie Glas. Er sieht in Dunn eine Art Superheld und hält ihn für "unzerbrechlich".

Video News

21:50 Uhr, RTL, OTTO live! Holdrio again, Comedy

Das Live-Programm "OTTO live! Holdrio again" des legendären Friesenjungen. Seit Jahrzehnten begeistert der Kult-Comedian Otto Waalkes ganze Generationen mit seinem ganz speziellen Humor. Doch auch nach seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum denkt der mehrfach ausgezeichnete Ostfriese nicht ans Kürzertreten. Ganz im Gegenteil: in Sachen Tempo und Temperament kann Otto noch ganz locker mit dem Jungvolk mithalten!

22:25 Uhr, Sat.1, Plötzlich Familie, Komödie

Pete (Mark Wahlberg) und Ellie Wagner (Rose Byrne) sind ein glückliches Ehepaar, dem nichts im Leben fehlt, bis auf Nachwuchs. Sie bemühen sich um ein Pflegekind, doch da man Geschwisterkinder nicht trennen soll, nehmen sie kurzerhand drei Kinder auf, darunter die 15-jährige aufsässige Lizzy. Schnell wird den Wagners jedoch klar, dass das Elterndasein eine riesige Herausforderung darstellt.