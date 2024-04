The Masked Singer, Lost in Fuseta, ... TV-Tipps am Samstag

"The Masked Singer": Matthias Opdenhövel moderiert die Show. (cg/spot)

SpotOn News | 06.04.2024, 06:01 Uhr

Bei "The Masked Singer" (ProSieben) treten wieder Promis in schrillen Kostümen an. In "Lost in Fuseta" (Das Erste) lässt sich Kommissar Lost auf ein gefährliches Treffen ein. Außerdem sucht Johannes B. Kerner mit Promi-Experten den "Quiz-Champion" (ZDF).

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, Das Erste, Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal: Spur der Schatten (2), Krimi

Bei der Jagd nach dem Mörder seiner Kollegin kommt Kommissar Leander Lost (Jan Krauter) zu einer überraschenden Vermutung: Der Hauptverdächtige Pedro Lino (Lourenço Henriques) ist nicht der Komplize des geheimnisvollen Ricardo Torres (Adriano Luz), sondern selbst ein Opfer! Zusammen mit den Sub-Inspektoren Graciana Rosado (Eva Meckbach) und Carlos (Daniel Christensen) lässt er sich etwas einfallen, um Lino heimlich zu treffen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Rateshow

"Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner geht weiter. Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Nur wer die Experten Michael Bully Herbig (Film und Fernsehen), Julia Scharf (Sport), Andrea Kiewel (Musik), Wigald Boning (Erdkunde) und Christian Sievers (Zeitgeschehen) besiegt, kann 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Gerne Live, immer spontan, am liebsten überraschend und ganz schön turbulent feiert das Show-Spektakel 2024 seinen 7. Geburtstag. Diese Show wird ihrem Namen stets gerecht: Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt, welche Spiele gespielt werden oder wer die jeweilige Sendung moderieren wird. Stets unter den wachsamen Augen des Schiedsrichters Thorsten Schorn. Wer ist heute zu Gast?

21:45 Uhr, Das Erste, Der Irland-Krimi: Vergebung, Krimi

Der jahrzehntelange Kampf in Nordirland hat tiefe Wunden geschlagen, die auch heute noch nicht verheilt sind. Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) steht vor der heiklen Aufgabe, in einem Täter-Opfer-Gespräch vermitteln zu müssen. Vor 10 Jahren, als Anfang 20-jähriger New-IRA-Terrorist, war Greg O´Leary (Gavin Fullam) an einem Sprengstoffanschlag beteiligt, bei dem ein Unbeteiligter getötet wurde. Greg ist bereit, sich einer Aussprache mit Daniel Ward (Parnell Scott), dem Sohn des Getöteten, zu stellen.