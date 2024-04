Verstehen Sie Spaß?, Marie Brand, ... TV-Tipps am Samstag

20.04.2024

Bei "Verstehen Sie Spaß?" (Das Erste) zeigt Barbara Schöneberger neue Streiche mit der versteckten Kamera. In "Marie Brand und die verfolgte Braut" (ZDF) fallen Schüsse auf einem Campingplatz. Bei "Drei gegen einen" (RTL) spielen Promis um 50.000 Euro.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Moderatorin Barbara Schöneberger präsentiert eine neue Ausgabe der großen Samstagabend-Show: Im Mittelpunkt stehen neben den neuesten Spaßfilmen mit der versteckten Kamera viele prominente Gäste u. a. Friedrich und Max von Thun, Judith Rakers, Phil Laude, "Waldi" Lehnerts, Horst Lichter und Isaak, der deutsche Vertreter beim Eurovision Song Contest 2024.

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die verfolgte Braut, Krimi

Auf einem Campingplatz fallen Schüsse. Der Platzwart stirbt, das eigentliche Ziel ist der dauercampende Rasmus Tauber (David Rott). Als Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) die Ermittlungen beginnen, flieht er. Tauber wurde erst vor Kurzem aus der Haft entlassen. Seine Ex-Frau Gwen Tauber (Anna Brüggemann) hatte ihn wegen Stalking angeklagt. Sie leidet an den Folgen seiner Verfolgungen. Sie pflegt den behinderten Benno Bundinger (Benno Schulz), der Opfer der letzten Eifersuchtsattacken von Tauber wurde.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, RTL, Drei gegen einen – Die Show der Champions, Show

Ob sportliche Höchstleistungen, Gedächtnisakrobatik oder einfach nur völlig skurrile Weltrekorde. Bei dieser Show zählen echte Leistung und Leidenschaft! In jeder Challenge treten Weltmeister, Rekordhalter und außergewöhnliche Talente gegen ein Trio, bestehend aus Tim Mälzer, Elton und Jens "Knossi" Knossalla an. Zu gewinnen gibt es bis zu 50.000 Euro pro Sendung. Moderiert wird die "Show der Champions" von Laura Wontorra.

20:15 Uhr, ONE, Der Amsterdam-Krimi: Der Dreck der Anderen, Krimi

Kommissar Bram de Groot (Fedja van Huêt) und seinem Team wird ein verstörendes Video zugespielt: Auf einer Mülldeponie in Malaysia liegt der tote Körper eines kleinen Jungen zwischen hochgiftigem Sondermüll aus Europa! Die Spur führt zu dem renommierten, in Amsterdam ansässigen Recyclingunternehmen "Golden Wings Logistics", dessen Eigentümerin Laura Lee (Joy Maria Bai) eine wegen ihres sozialen Engagements hochgeachtete Persönlichkeit ist. Ein Vorgehen gegen Lee kann nur mit äußerster Sensibilität erfolgen. Bram de Groot schleust Alex Pollack (Hannes Jaenicke), seinen Spezialisten für Undercover-Aktionen, in das Unternehmen ein.