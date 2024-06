Dünentod, Joko und Klaas, ... TV-Tipps am Samstag

"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi": Ceylan (Yasemin Cetinkaya) und Tjark (Hendrik Duryn) untersuchen die Gräber der Opfer. (cg/spot)

SpotOn News | 01.06.2024, 06:01 Uhr

In "Dünentod" (RTL) verschwindet eine Frau nach einer Party spurlos. Auf ProSieben treten Joko und Klaas zum "Duell um die Welt" an. In "Charlotte Link - Die Suche" (Das Erste) verschwindet eine 14-Jährige spurlos.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Das Grab am Strand, Krimi

Werlesiel ist ein beschaulicher Ort an der friesischen Küste. Doch mit der Idylle ist es vorbei, als eine junge Frau nach einer Partynacht im dichten Seenebel verschwindet. Polizistin Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) glaubt nicht an einen normalen Vermisstenfall und beginnt mit den Nachforschungen. Schon bald trifft Tjark Wolf (Hendrik Duryn) von der Kripo Wilhelmshaven ein, um dem Verschwinden der unbekannten Frau nachzugehen.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt, Spielshow

Wer ist der Stärkste, Mutigste, Schlauste? Joko und Klaas wollen es wissen und jagen sich in "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" gegenseitig um die Erde. Die Reiseroute und das "spezielle" Reiseprogramm werden vom jeweils anderen festgelegt. Die Entscheidung fällt allerdings nicht bei ihren weltweiten Abenteuern, sondern im Studio – hier muss sich das Moderationsduo bei weiteren Spielen beweisen. Wer die meisten Länder erobert, darf sich als World Champion feiern lassen.

20:15 Uhr, Das Erste, Charlotte Link – Die Suche (1), Krimi

Ein regnerischer Herbstabend in Scarborough: Die 14-jährige Hannah Caswell (Ava Hayes) wartet am menschenleeren Bahnhof vergeblich auf ihren Vater Ryan (Georg Nikoloff). Wenig später ist die Schülerin wie vom Erdboden verschluckt. Der alkoholsüchtige Detective Chief Inspector Caleb Hale (Lucas Gregorowicz) übernimmt den Fall, hat aber keinen Erfolg. Zwei Jahre später wird im Hochmoor eine Mädchenleiche gefunden. Es ist jedoch nicht Hannah, sondern eine andere Vermisste gleichen Alters.

20:15 Uhr, RTL zwei, Inception, Sci-Fi-Thriller

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) hat sich darauf spezialisiert, in Träume von Industriellen einzudringen, ihnen Wirtschaftsgeheimnisse zu rauben und gewinnträchtig weiterzuverkaufen. Der Großindustrielle Saito heuert Cobb für dessen letzten Job an: Diesmal soll er dem Konkurrenten des Auftraggebers eine schlechte Idee einpflanzen. Doch Cobb und sein Team stoßen bei dieser ungewöhnlichen Mission auf heftigen, lebensbedrohlichen Widerstand …

20:15 Uhr, ONE, Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit, Krimi

Borchert (Christian Kohlund) und seine Kanzleichefin Dominique (Ina Paule Klink) wissen wenig über das Vorleben von Regula Gabrielli (Susi Banzhaf). Jugendsünden ihrer hochgeschätzten Anwaltsgehilfin kommen ans Licht, als diese in einen Mordfall gerät. Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) verdächtigt Regula, ihre Jugendliebe Eric (Sönke Möhring), der vor kurzem in einen Bankraub mit erschossener Sicherheitsbeamtin verwickelt war, erstochen zu haben. Dass sie den Ermittler zunächst anlügt, macht alles noch schlimmer.