Tatort, Nächste Ausfahrt Glück, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Dein gutes Recht": Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, r.) und Johanna Stern (Lisa Bitter) fürchten eine gefährliche Eskalation ihrer Ermittlung. (eyn/spot)

SpotOn News | 27.10.2024, 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) wird ein Jurist in der Anwaltskanzlei seiner Frau erschossen. In "Nächste Ausfahrt Glück" (ZDF) gerät Katharina Wegener in den Streit um ein gehörloses Mädchen. Auf VOX heißt es dagegen wieder "Sing meinen Schlager".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Dein gutes Recht, Krimi

In der Anwaltskanzlei von Patricia Prinz (Sandra Borgmann) wird ihr Ehemann erschossen. Auch Jasper Ünel (Mohamed Achour) war Anwalt, doch während der Ermittlungen von Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) zeigt sich, dass seine ehrgeizige Frau im Mittelpunkt der Konflikte steht. Patricia Prinz ist eine knallharte Juristin, die alle rechtlichen Möglichkeiten im Sinne ihrer Mandanten ausschöpft. Aktuell vertritt sie Marie Polat (Emma Nova), die kürzlich fristlos von einem Callcenter entlassen wurde. Für Marie geht es nicht nur um ihren Job, sondern auch um das Sorgerecht für ihren Sohn. Der Prozess gegen das Callcenter ist entscheidend für ihr Leben.

20:15 Uhr, ZDF, Nächste Ausfahrt Glück – Endlich ich, Komödie

Katharina (Valerie Niehaus) betreut in ihrem Kindergarten ein gehörloses Mädchen, dessen Eltern uneins über die beste Erziehungsmethode sind. Überfordert von den schnellen Entscheidungen, die Juri (Dirk Borchardt) trifft, stürzt sich Katharina in ihre Arbeit. Der Kindergarten benötigt eine neue Ausstattung für die kleine Greta Richter (Marie Hajduk), die mit einem Cochlea-Implantat zwar hören kann, aber Schwierigkeiten mit zu lauten Umgebungsgeräuschen hat.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Schlager, Show

In "Sing meinen Schlager", moderiert von Inka Bause, stehen die größten Stars des Schlagers und ihre bekanntesten Songs im Mittelpunkt. In den ersten beiden Folgen dreht sich alles um Marianne Rosenberg und Matthias Reim, die ihre größten Hits präsentieren. Die Zuschauer von VOX und über 1000 Schlagerfans im Elbauenpark in Magdeburg erwartet eine grandiose Sommerparty.

20:15 Uhr, ProSieben, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Sci-Fi-Komödie

Die "Guardians of the Galaxy" werden beauftragt, die heiligen Energiezellen des Planeten der Sovereigns zu schützen. Doch Rocket kann nicht widerstehen und stiehlt einige der Zellen, was den Zorn des Volkes entfacht. Während ihrer Flucht erhalten sie unerwartete Unterstützung.

21:45 Uhr, ZDF, Brokenwood – Mord in Neuseeland: Die drei Hexen, Krimiserie

Das Brokenwood Health Retreat bietet gestressten Menschen eine Auszeit von der digitalen Welt und ein Leben nach strikten Routinen. Als die energische Mittdreißigerin Joy McNair (Sia Trokenheim) tot im Dampfbad aufgefunden wird, deutet vieles auf ein Verbrechen hin. Die Ermittler Shepherd (Neill Rea), Sims (Fern Sutherland) und Breen (Nic Sampson) nehmen die Klinikleitung ins Visier. Die Besitzerin Fleur Masson (Miriama Smith) muss nicht nur um den Ruf ihrer Einrichtung bangen, sondern auch ihre enge Beziehung zum Opfer erklärt werden, das ihren eifersüchtigen Ehemann Gren (Glen Drake) kürzlich für sie verlassen hatte.