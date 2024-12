Tatort, The Batman, ... TV-Tipps am Sonntag

01.12.2024

Im "Tatort" (Das Erste) kommt ein Pastor bei einem Brand ums Leben. Robert Pattinson wird in "The Batman" (ProSieben) zum dunklen Rächer. Sat.1 zeigt "King Richard" über die Tennis-Stars Venus und Serena Williams sowie deren Vater Richard.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Schweigen, Krimi

Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) sucht nach dem Verlust seiner Kollegin Grosz Ruhe und zieht sich ins abgeschiedene Kloster St. Joseph zurück. Dort kommt der Pastor der Gemeinde bei einem Feuer ums Leben. Unter seinen Hinterlassenschaften wird kinderpornografisches Material entdeckt, was Falke und seine Kollegin Eve Pötter (Lena Lauzemis) in ihrer Vermutung bestärkt, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

20:15 Uhr, ProSieben, The Batman, Actionkrimi

In Gotham sorgt Batman (Robert Pattinson), alias Bruce Wayne, für Gerechtigkeit und bekämpft die Kriminalität. Doch in einer Stadt, die von Korruption und illegalen Machenschaften durchzogen ist, hat er mehr Feinde als Verbündete. Gleichzeitig ist er auf der Jagd nach einem Serienmörder, der sein Unwesen treibt, und muss sich mit einem Fall auseinandersetzen, der ihn tief in seine eigene Vergangenheit führt.

20:15 Uhr, VOX, Deutschland grillt den Henssler, Kochchallenge

Steffen Henssler tritt in einem kulinarischen Wettbewerb gegen Teams aus ganz Deutschland an. In vier Folgen messen sich Traditionsköche und prominente Vertreter verschiedener Bundesländer mit ihm und präsentieren dabei die typischen Gerichte ihrer Regionen. Die Zuschauer erwartet ein abwechslungsreicher Einblick in die deutsche Küche.

20:15 Uhr, Sat.1, King Richard, Biopic-Drama

Venus (Saniyya Sidney) und Serena Williams (Demi Singleton) gehören zu den größten Tennisstars der Geschichte. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Unterstützung ihres Vaters Richard Williams (Will Smith), der sie schon als Kinder intensiv förderte. Trotz zahlreicher Widerstände ist er überzeugt, dass seine Töchter es an die Spitze schaffen können. Doch sein ehrgeiziger Einsatz hat auch Auswirkungen auf das Verhältnis zu seinen Töchtern.

20:15 Uhr, ZDF, Stille Nacht, raue Nacht, Liebeskomödie

Liane (Maria Ehrich), Klimaforscherin und Wissenschaftlerin, begegnet auf der Wintersonnenwende-Feier ihrer Schwester Svea (Victoria Fleer) kurz vor Weihnachten Mani (Benito Bause), einem charismatischen, spirituellen Mann. Während Mani an die Kräfte des Universums glaubt, fühlt sich die rational denkende Liane auf der Feier fehl am Platz. Ihr Freund Philipp (Tim Oliver Schultz) reist nach einem Streit allein nach Gomera, um die Feiertage dort zu verbringen. Svea ist entsetzt, dass Liane aus Umweltgründen auf die Reise verzichtet, statt an ihrer Beziehung zu arbeiten. Doch die unterschiedliche Einstellung zum Thema Kinder belastet die Partnerschaft erheblich.