Tatort, Escape Room 2, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Man stirbt nur zweimal": Hauptkommissar Thiel (Axel Prahl, r.) und Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). (eyn/spot)

SpotOn News | 15.12.2024, 06:00 Uhr

Im Münster-"Tatort" (Das Erste) wird ein Anwalt mit einem exotischen Speer ermordet. In "Escape Room 2 - No Way Out" (ProSieben) verwandelt sich New York in eine gefährliche Spielwelt. Außerdem zeigt Sat.1 den Action-Klassiker "Gladiator".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Man stirbt nur zweimal, Krimi

Ein ungewöhnlicher Fall erwartet Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) in Münster: Der Anwalt Oskar Weintraub (Nils Brunkhorst) wurde von einem Speer, der zu einer exotischen Krieger-Skulptur gehört, durchbohrt und liegt tot im Wohnhaus von Doreen Prätorius (Cordelia Wege). Das Haus, das einem Museum für exotische Kunst gleicht, ist ebenso rätselhaft wie der Zustand von Doreen. Sie kann sich an nichts erinnern, nicht einmal an die Ursache ihrer schweren Verletzungen. Nun konzentriert sich die Ermittlung auf die Frage: Wie ist diese zerbrechliche Frau in diese mysteriöse Lage geraten?

20:15 Uhr, ProSieben, Escape Room 2 – No Way Out, Actionthriller

Zoey (Taylor Russell) und Ben (Logan Miller), die einzigen Überlebenden aus dem ersten Teil, geraten erneut in die tödlichen Spiele der Organisation Minos. Dieses Mal wird die Großstadt New York zu einem gigantischen Escape Room voller gefährlicher und surrealer Herausforderungen. Gemeinsam mit anderen Teilnehmern kämpfen sie um ihr Überleben und erkennen bald, dass sie bereits ähnliche Spiele durchlebt haben.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Stadt, Land, Kuss, Drama

Flora (Pina Kühr) liebt ihren Sohn Luke (Leonard Artur Conrads) über alles, doch der aufgeweckte Teenager mit einer leichten Form von ADHS sorgt regelmäßig für Ärger in der Schule. Auf Empfehlung der Schulpsychologin sucht Flora in den Sommerferien Ruhe und Bewegung für ihren Sohn und fährt mit ihm zu ihrer Mutter Liz (Heike Trinker) nach Cornwall. Während Floras Lebensgefährte Bernard (Giles Cooper) zu Hause bleibt, zeigt sich schnell, dass der Aufenthalt in Cornwall alles andere als entspannt verläuft: Luke gerät schon bald wieder in Schwierigkeiten.

20:15 Uhr, Sat.1, Gladiator, Monumentalepos

Der Kaiser Marc Aurelius (Richard Harris) möchte seinen beliebten Feldherren Maximus (Russell Crowe) zu seinem Nachfolger machen. Doch als sein Sohn Commodus (Joaquin Phoenix) davon erfährt, bringt er seinen Vater um und lässt sich selbst zum Kaiser ausrufen. Maximus wird zum Verräter erklärt und zum Tode verurteilt, kann jedoch entkommen. Als Gladiator erlangt er neuen Ruhm und kehrt schließlich nach Rom zurück, um sich an Commodus zu rächen.

22:00 Uhr, ProSieben, The Black Phone – Sprich nie mit Fremden, Horrorthriller

Der 13-jährige Finney (Mason Thames) wird nicht nur in der Schule gemobbt, sondern auch zu Hause von seinem frustrierten Vater schlecht behandelt. Als er eines Tages von einem maskierten Entführer, bekannt als "Der Greifer", gefangen genommen wird, landet er in einem Keller, in dem ein kaputtes schwarzes Telefon an der Wand hängt. Doch auf unerklärliche Weise beginnt das Telefon plötzlich zu klingeln.