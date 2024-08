The Woman King, Tatort, ... TV-Tipps am Sonntag

"The Woman King": Nanisca (Viola Davis) ist bereit, ihre Bestimmung anzunehmen. (eyn/spot)

SpotOn News | 18.08.2024, 06:01 Uhr

In "The Woman King" (ProSieben) kämpft eine Kriegerin für den Erhalt des afrikanischen Königreichs Dahomey. Im "Tatort" (Das Erste) geraten Kommissar Thiel und Professor Boerne an einen Mafiaboss.

20:15 Uhr, ProSieben, The Woman King, Actiondrama

Das afrikanische Königreich Dahomey ist bedroht. Generalin Nanisca (Viola Davis), die Anführerin der weiblichen Eliteeinheit Agojie, informiert König Ghezo (John Boyega), dass Frauen aus dem Nachbarkönigreich entführt und als Sklavinnen verkauft werden sollen. Gemeinsam planen sie, die Versklavung der Gefangenen zu verhindern. Nanisca rekrutiert zusätzliche Soldatinnen, um die Gefangenen zu befreien.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Ein Freund, ein guter Freund, Krimi

Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) hält eine humorvolle Abschiedsrede für seinen alten Freund Friedhelm Fabian (Jan Georg Schütte) und dessen Frau Veronika (Proschat Madani). Gleichzeitig bedroht am anderen Ende der Stadt ein unzufriedener Mandant seinen Anwalt Nikolas Weber (Hadi Khanjanpour). Als Kommissar Thiel (Axel Prahl) am nächsten Morgen zu Webers Kanzlei gerufen wird, erkennt er den Toten sofort als den Anwalt von Nino Agostini (Claudio Caiolo), einem gefährlichen Mafiaboss, dem Thiel einen kaltblütigen Mord durchaus zutraut.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Känguru-Verschwörung, Komödie

Marc-Uwe (Dimitrij Schaad) will seine Herzdame Maria (Rosalie Thomass) für sich gewinnen und geht dafür einen fragwürdigen Deal ein: Er soll Marias Mutter Lisbeth (Petra Kleinert), die von Verschwörungstheorien begeistert ist, zur Vernunft bringen. Zusammen mit seinem flauschigen Mitbewohner macht sich Marc-Uwe auf den Weg nach Bielefeld zu einem großen Querdenkerevent. Dabei erleben die beiden so manches Abenteuer.

20:15 Uhr, arte, The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben, Thrillerdrama

Der brillante Mathematikprofessor Alan Turing (Benedict Cumberbatch) sucht im Zweiten Weltkrieg nach einer besonderen Herausforderung: Er will die deutsche Chiffriermaschine Enigma knacken. Sein Egoismus macht ihn von Anfang an zum Außenseiter im Team. Turing verfolgt eine außergewöhnliche Idee: Er will eine Rechenmaschine entwickeln, die das Rätsel der deutschen Verschlüsselung mathematisch lösen kann.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden, Reality-TV-Show

Marvel hat seine Avengers, DC seine Justice League, und RTL hat seine Dschungel-Legenden: Zum 20-jährigen Jubiläum von "IBES" kehrt das Dschungelcamp erstmals im Sommer zurück. In dieser speziellen Staffel treten 13 ehemalige Dschungel-Stars erneut an, um das Abenteuer Dschungelcamp in Südafrika zu erleben. Wer wird die spektakulären Prüfungen meistern, emotionale Lagerfeuer-Momente überstehen und wahre Größe zeigen?