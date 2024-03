Tatort, Kitchen Impossible, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Borowski und der Wiedergänger": Borowski (Axel Milberg) und Greta Exner (Cordelia Wege) versuchen, die Stunden vor Toby Exners Verschwinden zu rekonstruieren.

SpotOn News | 03.03.2024, 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) verschwindet ein untreuer Mann spurlos. Bei "Kitchen Impossible" (VOX) muss sich Tim Mälzer mit Hans Jörg Bachmeier messen. In "Fast & Furious 9" (RTL) treffen Dom Toretto und seine Crew auf eine Cyber-Terroristin.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Borowski und der Wiedergänger, Krimi

Seit langem betrügt der notorisch untreue Tobias Exner (Pétur Óskar) seine Frau Greta (Cordelia Wege), von deren Geld er lebt. Mit seiner anonymen Bekanntschaft "Kitty13", die er auf einem Datingportal kennengelernt hat, plant Tobias den Mord an seiner Frau, um reich und frei zu sein. Er hat auch schon einen Plan, wie sie verschwinden soll. Doch bevor Tobias Exner seinen Plan umsetzen kann, verschwindet er selbst spurlos. Alle Ermittlungsstränge führen Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) zu dem rätselhaften Dating-Kontakt.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Tim Mälzer und seine Kontrahenten schicken sich gegenseitig an die unterschiedlichsten Orte in der ganzen Welt. Und erstmal dort angekommen, lauert auch schon die berühmte schwarze Box auf die Kochprofis. Die Frage aller Fragen: Welche Challenge müssen sie diesmal meistern? Heute trifft Tim Mälzer auf Hans Jörg Bachmeier. Gekocht wird in Bayern, Spanien, Italien und Österreich.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious 9, Action

Gerne würde Dom Toretto (Vin Diesel) mit seiner Letty (Michelle Rodríguez) und der Familie in Ruhe leben. Doch da taucht überraschend sein Bruder Jakob (John Cena) auf, mit dem Dom seit Jahrzehnten keinen Kontakt hatte, denn er macht Jakob dafür verantwortlich, schuld am Unfalltod ihres Vaters zu sein. Dafür will sich Jakob nun rächen und hat gefährliche Verstärkung mitgebracht: die skrupellose Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron). Dom und seine alte Crew nehmen den Kampf gegen sie auf.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Mit dem Feind im Bett, Dramödie

Katja (Simone Thomalla) hat einen Autounfall und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Die schreckliche Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Frühling, und das ganze Dorf bangt um ihr Wohlergehen. Der Unfallverursacher nahm Medikamente ein, die die Fahrtüchtigkeit einschränken. Da seine eigene Frau, die Psychologin ist, ihm die Medikamente verschrieben hat, bricht ein schwerer Ehestreit aus.

20:15 Uhr, Sat.1, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Sci-Fi-Komödie

Die "Guardians of the Galaxy" bekommen den Auftrag, auf dem Heimatplaneten der Sovereigns heilige Energiezellen zu schützen. Unnötigerweise stiehlt Rocket einige und löst damit den ungebremsten Zorn des Volkes aus. Auf ihrer Flucht bekommen sie unverhoffte Hilfe.