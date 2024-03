Polizeiruf 110, Transformers,... TV-Tipps am Sonntag

"Polizeiruf 110: Schweine": Kriminalhauptkommissarin Alexandra Luschke (Gisa Flake, r.) versucht der polnischen Schweinebäuerin Agata Jankowska (Izabela Baran, l.) mittels technischer Hilfsmittel Sprachbarrieren zu überwinden und Fragen zu stellen. (eee/spot)

SpotOn News | 24.03.2024, 06:00 Uhr

In "Polizeiruf 110: Schweine" (Das Erste) gehen Alexandra Luschke und Karl Rogov einem Fall mit tödlicher Schussverletzung nach. In Sat.1 gibt sich Elyas M'Barek in "Fack Ju Göhte" einmal mehr als Klassenlehrer. Bei "Kitchen Impossible" (VOX) kocht Tim Mälzer dieses Mal gegen Matthias Diether.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Schweine, Krimi

Auf der deutschen Seite der Oder wird der Anwalt Leon Herne mit einer Schussverletzung tot aufgefunden. Alexandra Luschke (Gisa Flake) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder), die in diesem Fall erstmals gemeinsam ermitteln, folgen seiner Spur durch den Wald auf die polnische Seite, wo die Jagdgruppe genächtigt hat. Sie müssen herausfinden, ob ein Konkurrent aus dem Verkehr gezogen wurde oder eine Jagd eskaliert ist.

Video News

20:15 Uhr, ZDF, Dein perfektes Jahr, Liebeskomödie

Die lebensfrohe Hannah (Anneke Kim Sarnau) möchte die Beziehung zu ihrem langjährigen Freund Simon (Thomas Niehaus) retten. Sie gestaltet einen Kalender mit Unternehmungen für das nächste Jahr, um sich wieder näherzukommen. Aus Versehen lässt sie den Kalender jedoch auf einer Parkbank liegen. Dort entdeckt ihn der eigenbrötlerische Verleger Jonathan (Stefan Jürgens) und entschließt sich kurzerhand, die Verfasserin zu finden. Die liebevolle Gestaltung des Kalenders berührt ihn.

20:15 Uhr, Sat.1, Fack Ju Göhte, Komödie

Schule ist doof? Aber nicht mit Deutschlands beliebtestem Lehrer Elyas M'Barek: Der Bankräuber Zeki kommt aus dem Gefängnis frei und will sich als Hausmeister an einer Schule einstellen lassen, weil er unter der Turnhalle das Geld aus einem Überfall vermutet. Tatsächlich bekommt er den Job – wird jedoch wegen eines Missverständnisses als Aushilfslehrer eingestellt.

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: The Last Knight, Action-Abenteuer

Michael Bays epische Reihe geht in die fulminante fünfte Runde: Optimus Prime ist wieder am Leben. Zusammen mit seiner Schöpferin Quintessa möchte er seine Heimat Cybertron erneut aufbauen. Dafür braucht er aber ein verschollenes Artefakt der Artus-Sage. Cade Yeager (Mark Wahlberg) und Bumblebee schmieden daraufhin ungewöhnliche Bündnisse, um ihren Heimatplaneten zu retten. Schaffen sie es mit vereinten Kräften, die Erde vor dem Untergang zu bewahren?

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochsendung

Ein weiteres Special bei Kitchen Impossible – die Baltic Edition! Tim Mälzer trifft dabei auf den Koch Matthias Diether, einen gebürtigen Berliner, der die baltische Gourmetszene auf ein neues Level gebracht hat – sein Restaurant "180° by Matthias Diether" wurde 2023 mit zwei Michelinsternen bedacht. Im Vorfeld haben sich die beiden geeinigt, dass sie im Rahmen dieses Specials die Hauptstädte der drei baltischen Länder bereisen.