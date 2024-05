Polizeiruf 110, Dr. Nice, ... TV-Tipps am Sonntag

"Polizeiruf 110: Funkensommer": Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) und ihr Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) am Tatort. (cg/spot)

SpotOn News | 26.05.2024, 06:01 Uhr

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) gibt die Leiche in einem abgebrannten Gebäude Rätsel auf. "Dr. Nice" (ZDF) wird durch einen Fahrradunfall. Bei "Grill den Henssler" (VOX) stehen Martin Brambach, Guido Maria Kretschmer und Evelyn Burdecki am Herd.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Funkensommer, Krimi

Ein ehemaliges Verwaltungsgebäude ist abgebrannt. In den Trümmern hat man eine verkohlte Leiche gefunden. Und keiner hat die Tote gekannt. Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) und ihr Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) versuchen, das Geheimnis der Toten zu lösen. Unterstützt werden sie vom Brandermittler Hanno Senoner (Golo Euler), der fest an Brandstiftung mit Todesfolge glaubt. Was die Ermittlung für Cris nicht einfacher macht: Ihr Kollege Dennis kann den "schönen" Brandermittler aus persönlichen Gründen nicht leiden.

20:15 Uhr, ZDF, Dr. Nice: Herzflattern, Arztkomödie

Genau an dem Tag, an dem Nice (Patrick Kalupa) seinen ersten Arbeitstag als neuer Belegarzt im Förde Krankenhaus Flensburg antreten will, stürzt er vom Rad und bricht sich seinen rechten Arm. Die Sorge, dass Nice durch den Sturz die Fortschritte an seiner verletzten Hand zunichtegemacht hat, steht bedrohlich im Raum. Nur äußerst widerwillig lässt Nice sich von Dr. Schmidtke (Maximilian Grill) zwingen, in der Klinik zu bleiben, um Kopf und Arm ruhig zu stellen.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

"Grill den Henssler" verspricht kulinarische Meisterleistungen und siedend heiße Wettkämpfe. Steffen Henssler trifft auf Schauspieler Martin Brambach, Modedesigner Guido Maria Kretschmer und Reality-TV-Star Evelyn Burdecki. Wer kann in der Grillshow, in der alles möglich ist, die Jury bestehend aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach überzeugen?

20:15 Uhr, RTL, Jurassic World, Dinoabenteuer

Aus Jurassic Park ist Jurassic World geworden: ein Themenpark, in dem die Besucher hautnah die Dinosaurier besuchen können. Doch dem Gründer ist das nicht genug. Er will weitere Attraktionen bieten, weshalb ein Experiment schiefgeht und ein durch das Genmaterial verschiedenster Dinos modifizierter "Hybrid-Dinosaurier" entsteht, der Indominus Rex. Das Weibchen dreht durch und droht den Park und alle Besucher zu töten, wenn sie niemand stoppt. Dinoflüsterer Grady (Chris Pratt) muss helfen.

22:15 Uhr, ZDF, Dan Sommerdahl – Tödliche Idylle: Rave and Love, Krimireihe

Nach einem illegalen Rave liegt der 17-jährige Simon Hedsted tot in einem Schlossgraben. Der angebliche Musterschüler hatte wohl mit Ecstasy gedealt. Dan (Peter Mygind) vermutet, dass Otto (Kurt Ravn) involviert ist. Privat ist Dan endlich glücklich mit Josefine (Maibritt Saerens). Marianne (Laura Drasbæk), die sich gewünscht hat, dass ihr Ex-Mann wieder eine Beziehung führt, ist jedoch skeptisch: Sie fürchtet, dass Josefine etwas verheimlicht. Wie sich schnell herausstellt, wurde Simon wohl mit einer Glasflasche erschlagen.