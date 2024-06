Auch "TV total Promi Wrestling" kommt „TV total“-Spezialausgabe: ProSieben holt das „Turmspringen“ zurück

Sebastian Pufpaff darf gleich vier "TV total"-Spezialausgaben moderieren. (obr/spot)

SpotOn News | 11.06.2024, 13:43 Uhr

Von ProSieben zu RTL und wieder zurück: Der Münchner Sender zeigt wieder das "TV total Turmspringen" und kündigt drei weitere "TV total"-Spezialausgaben an.

Jetzt ist es offiziell: ProSieben holt sich das "Turmspringen" von RTL zurück. "'TV Total Turmspringen' kommt nach Hause. Diesen Herbst kommt wieder zusammen, was zusammengehört: Das Live-Event findet auf ProSieben statt", teilte der Sender am Dienstag mit.

Das "TV total Turmspringen", bei dem sich unterschiedlichste Promis im Wasserspringen versuchten, lief zunächst zwischen 2004 und 2015 auf ProSieben. Später wanderte das Format zum Konkurrenten RTL, wo seit 2022 bisher drei Ausgaben "RTL Turmspringen" gelaufen sind – zuletzt im Januar 2024.

Insgesamt vier "TV total"-Spezialausgaben

Das "TV Total Turmspringen" ist eine von vier "TV total"-Spezialausgaben, die allesamt am Samstagabend zur Prime Time bei ProSieben ausgestrahlt werden. Den Auftakt macht "TV total XXL": Am 31. August laden Sebastian Pufpaff (47) und ProSieben zur "größten 'TV total'-Party aller Zeiten" in der Lanxess Arena in Köln. "'TV total XXL' Iive in der Lanxess Arena ist das Wacken unter den Familienfesten. Wer das verpasst, der hat die DVD-Box vom Wort zum Sonntag zu Hause", freut sich Gastgeber Pufpaff.

Weiter heißt es, dass er nicht alleine in die Halle mit 20.000 Plätzen komme, sondern "natürlich Gäste", "natürlich die Heavytones", also die "TV total"-Showband, und "natürlich Nippelboard und Pult" dabei habe. Auf der Ticketseite für das Event wird zudem eine Runde "Blamieren oder Kassieren" angekündigt sowie Roland Kaiser (72) und die Band Electric Callboy als musikalische Acts in Aussicht gestellt.

"TV total Bundesvision Comedy Contest" und "TV total Promi Wrestling"

Fans dürfen sich auch auf den "TV total Bundesvision Comedy Contest" freuen. In dieser "TV total"-Spezialausgabe sucht Pufpaff das lustigste Bundesland. "Jedes schickt seine größte Lachnummer ins Rennen: Welches wird das witzigste Bundesland?", heißt es von Seiten des Senders.

Zu guter Letzt findet in diesem Winter erstmals das "TV total Promi Wrestling" statt. Welche Promis sich im Ring messen werden, dazu gibt es jedoch noch keine Infos.

"TV total" wurde von 1999 bis zu dem Ende seiner TV-Karriere 2015 von Stefan Raab (57) moderiert. 2021 wurde die Late-Night-Show mit Sebastian Pufpaff neu aufgelegt, Raab agiert jetzt im Hintergrund als Produzent. Zwei Wochen nach der XXL-Nacht am 31. August wird er mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich (47) nach neun Jahren ins Rampenlicht zurückkehren.