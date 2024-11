Stars Twenty4Tim: Ohnmächtig am Set

Bang Showbiz | 25.11.2024, 14:00 Uhr

Twenty4Tim ist am Set von ‚Elton 12‘ zusammengeklappt.

Der Influencer war eigentlich gerade dabei, seine neue Show aufzuzeichnen, doch sein Körper hatte andere Pläne. Der Social Media-Star brach plötzlich zusammen, völlig unvorbereitet und zum ersten Mal in seinem Leben. Auf Instagram meldete er sich jetzt zurück bei seinen Followern. „Mein Kreislauf war wirklich komplett am Randalieren. Ich habe mich vor die Toilette gelegt und wusste nicht, ob ich jetzt brechen oder schreien soll“, berichtete der Star, der mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann heißt, seinen Followern in seiner Story.

Nach dem Grund für die plötzliche körperliche Schwäche muss Tim aber nicht lange suchen. Vor gut einem Monat unterzog er sich einer Brustoperation, die sowohl gesundheitliche als auch optische Gründe hatte. Der Star litt an einer vergrößerten Brustdrüse, die ihm schon lange Schmerzen bereitete. Außerdem fand Tim seine Brust immer zu groß, und wollte sie deshalb verkleinern lassen. Der Eingriff sei zwar gut verlaufen, aber offenbar hätte sich Tim danach noch länger auskurieren und es ruhig angehen lassen sollen. „Ich habe mich eben körperlich komplett verausgabt und bin zum ersten Mal in 24 Jahren zusammengeklappt“, sagte er jetzt über seinen Zusammenbruch am Set. Allerdings gibt er den Followern Entwarnung, dass es ihm gut gehe. Scheinbar braucht der Social Media-Star einfach nur eine große Portion Erholung.