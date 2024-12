Stars Twenty4Tim: Wegen Atemnot im Krankenhaus

Twenty4Tim - Tim Kampmann - November 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2024, 14:00 Uhr

Twenty4Tim versetzt seine Fans mit einem weiteren Krankenhausaufenthalt in Sorge.

Dem Influencer brach erst kürzlich bei TV-Aufnahmen der Kreislauf weg, nun ist es seine Lunge, die Probleme zu machen scheint. Das dachte sich zumindest Tim, der mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann heißt, als er selbst wegen Atemnot ins Krankenhaus fuhr.

Auf Instagram nahm er seine Fans auf die Odyssey mit. „Es wird leider immer schlimmer und schlimmer. Ich weiß nicht, ob man hört, dass ich keine Luft kriege“, schrieb der Star zu einem Video in seiner Story, in dem man ihn schmerzhaft Husten sieht und hört. Seine Medikamente, auch sein Antibiotikum, würden nicht mehr wirken. Deswegen entschied sich der Star aus „Panik“, am Montag (9. Dezember) ins Krankenhaus zu fahren: „Mir bleibt die Luft weg so langsam.“ Dass er auf dem Weg in die Klinik war, habe er auch seiner Mutter schon mitgeteilt.

Im Krankenhaus wurde dann Blut abgenommen und seine Lunge geröntgt. Die gute Nachricht: „Es ist keine Lungenentzündung und auch beim Abhören sind keine Unstimmigkeiten erkennbar.“ Die schlechte Nachricht: „Leider habe ich so viele ‚Tipps‘ bekommen, die ich eh schon seit Tagen umsetze.“ Tim inhaliert jetzt dreimal am Tag mit Kochsalz. Was mit ihm nicht stimmt, scheint er aber noch nicht rausgefunden zu haben.