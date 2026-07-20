Musik Twisted Sister: Fans sollen entscheiden, ob Sebastian Bach der richtige Ersatz ist

Sebastian Bach - Madison Square Garden 2006 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2026, 11:00 Uhr

Twisted-Sister-Fans sollen entscheiden, ob Sebastian Bach der richtige Ersatz für Dee Snider ist.

Jay Jay French ist überzeugt, dass letztlich die Fans entscheiden werden, ob Sebastian Bach ein geeigneter Ersatz für Dee Snider als Frontmann von Twisted Sister ist.

Der Gitarrist des Klassikers ‚We’re Not Gonna Take It‘ sprach über den Besetzungswechsel der legendären Band. Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass Dee Snider an einer degenerativen Arthritis leidet. Für die bevorstehende Tour zum 50-jährigen Bandjubiläum – zugleich die erste Reunion seit zehn Jahren – übernimmt deshalb der ehemalige Skid-Row-Sänger Sebastian Bach den Gesang. Im Podcast Rock ‚N‘ Blues Experience sagte French: „Freddie Mercury, der größte Sänger der Weltgeschichte, kann niemals ersetzt werden. Und was ist passiert? Sie haben einen Typen geholt – Adam Lambert –, der bei ‚The Voice‘ bekannt wurde. […] Ich will damit nur sagen: Wir haben jemanden, der aus dem Metal kommt, ein anerkannter Künstler mit Platin-Auszeichnungen und ein außergewöhnlich talentierter Mensch ist. Und am Ende entscheidet natürlich das Publikum. Wenn den Leuten gefällt, was sie sehen, dann gefällt es ihnen.“

Die Ankündigung spaltete die Fangemeinde. Dennoch betonte French, Bach sei „die einzige Person“, die diese Aufgabe übernehmen könne. Er erklärte: „Er ist der Einzige mit dieser überlebensgroßen Ausstrahlung, den stimmlichen Fähigkeiten und der Bühnenpräsenz, die dafür nötig sind.“ Nach acht Stunden gemeinsamer Proben habe er „überhaupt keinen Zweifel mehr“, dass die Konzerte großartig werden. Viele Fans sind allerdings der Meinung, dass sich Twisted Sister ohne Dee Snider, den viele für unersetzlich halten, gar nicht erst wiedervereinigen sollten. French entgegnete: „Entweder es funktioniert oder eben nicht. Das Publikum wird entscheiden, ob es das annimmt oder nicht.“

Bereits im Februar hatten Jay Jay French und Eddie Ojeda Sebastian Bach offiziell als neuen Frontmann vorgestellt und betont, dass Dee Snider seine Zustimmung gegeben habe. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es: „Die Twisted-Sister-Mitglieder Jay Jay French und Eddie Ojeda freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass der legendäre Sänger und Frontmann Sebastian Bach die Band bei einer ausgewählten Anzahl von Konzerten im Herbst anführen wird. Diese Auftritte haben keinerlei Auswirkungen auf Sebastians aktuelle oder zukünftige Solo-Tourneen.“ Bach selbst reagierte mit einem langen, emotionalen Statement, das mit den Worten begann: „Ich bin der Leadsänger von Twisted Sister. Ich sage mir das immer wieder selbst und jedem, der es hören möchte.“