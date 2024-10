Mit Kate Moss und Carla Bruni Tyra Banks: Spektakuläres Comeback bei der Victoria’s Secret Show

Tyra Banks stahl bei der Victoria's Secret Show 2024 allen Kolleginnen die Show. (dr/spot)

SpotOn News | 16.10.2024, 06:59 Uhr

Sechs Jahre nach der letzten legendären Show kehrt Victoria's Secret mit einem großen Knall zurück. Allen voran strahlte Tyra Banks auf dem Laufsteg und erfüllte die hohen Erwartungen. Doch auch Kate Moss und Carla Bruni gaben sich die Ehre in New York City.

Nach sechs Jahren Pause war es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.10.) deutscher Zeit endlich wieder so weit: Die legendäre Victoria's Secret Show lockte in New York City das Who-is-Who der internationalen Modelszene an. Auch das Supermodel Tyra Banks (50) feierte dort ihr viel umjubeltes Comeback, nachdem sie sich eigentlich im Jahr 2005 von den Laufstegen dieser Welt verabschiedet hatte. Unter tosendem Applaus präsentierte sie sich zunächst als Moderatorin selbstbewusst wie eh und je, bevor sie sich in einem kristallbesetzten, schwarzen Bustier inklusive Corsage auch als Model zeigte. Ihr überzeugendes Outfit kombinierte sie mit glitzernden High Heels und einem silbernen Umhang mit schwarzem Futter.

Auch andere absolute Superstars ließen sich die Wiederauferstehung der Show mit den weltbekannten Dessous und den legendären Engelsflügeln nicht entgehen. Adriana Lima (43) und Gigi Hadid (29) sowie Candice Swanepoel (35), Behati Prinsloo (36) und Barbara Palvin (31) zeigten auf der Veranstaltung der Unterwäschemarke unterschiedliche Dessous. Als Special-Guests erschienen zudem überraschend Kate Moss (50) und Carla Bruni (56). 2019 war die Modenschau eigentlich zuletzt angesetzt gewesen, wurde jedoch anschließend abgesagt. In der Hochphase der #MeToo-Bewegung prasselte damals harsche Kritik auf das Unternehmen ein. Der Vorwurf: Victoria's Secret sei ein toxischer Arbeitsplatz, der vor allem Frauen diskriminiere und zu Objekten degradiere. Unter der neuen Chefin Hillary Super konnte man sich in den letzten Jahren immer mehr von diesen Vorwürfen lösen.

Unter anderem sorgte Cher für musikalische Abwechslung bei der Victoria's Secret Show

Als Musikact sorgte unter anderem Ikone Cher (78) für Abwechslung im Duggal Greenhouse im Stadtteil Brooklyn. Die Sängerin gab umringt von zahlreichen Tänzerinnen ihre Hits "Strong Enough" und "Believe" zum Besten. Höhepunkt des Abends war jedoch zweifellos der Laufsteg-Auftritt von Tyra Banks, der am Ende der Show die Massen noch einmal im oben beschriebenen Outfit so richtig begeisterte und das Publikum zu regelrechten Jubelschreien animierte. Zum großen Finale regnete es zudem Konfetti auf Banks sowie ihren Laufsteg, während ein großes Feuerwerk den New Yorker Nachthimmel erhellte.