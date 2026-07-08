Musik U2 veröffentlichen neue Single

Adam Clayton, Bono, The Edge and Larry Mullen Jr. of U2 at the 45th Kennedy Center Honors - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 11:00 Uhr

U2 veröffentlichen neue Single vor erstem Studioalbum mit neuem Material seit neun Jahren.

U2 haben mit ‚Street Of Dreams‘ eine neue Single als Vorgeschmack auf ihr erstes Studioalbum mit neuem Material seit neun Jahren veröffentlicht.

Schlagzeuger Larry Mullen Jr. ist für das noch unbetitelte Album wieder zur Band zurückgekehrt, nachdem er aufgrund gesundheitlicher Probleme die Konzertresidenz der Gruppe 2023 und 2024 in der Sphere in Las Vegas aussetzen musste. Die Band, zu der außerdem Bono, The Edge und Adam Clayton gehören, veröffentlichte zeitgleich auch ein Musikvideo zu ‚Street Of Dreams‘, das in Mexiko-Stadt gedreht wurde. Wie der irische Sender RTÉ berichtet, kam es während der Dreharbeiten zu einer spontanen Akustik-Performance der Band auf dem Balkon einer Wohnung in der Nähe der Plaza Santo Domingo. Auslöser war ein Stromgenerator, der wegen schlechten Wetters ausgefallen war.

U2 feiern im September ihr 50-jähriges Bandjubiläum. Ihr bislang letztes Studioalbum erschien im März 2023 unter dem Titel ‚Songs of Surrender‘. Darauf enthalten waren 40 neu eingespielte, akustische und neu interpretierte Versionen ihrer größten Klassiker. Ein Studioalbum mit komplett neuen Songs haben U2 allerdings seit fast neun Jahren nicht mehr veröffentlicht. ‚Songs of Experience‘ erschien 2017 und stieg damals direkt auf Platz eins der Billboard-200-Charts ein.

Bereits im Februar veröffentlichte die Band die sechsteilige EP ‚Days of Ash‘. Sie enthält fünf neue Songs der irischen Rockband sowie ein Gedicht des verstorbenen israelischen Dichters und Autors Yehuda Amichai. Mehrere Stücke widmen sich Menschen, deren Leben auf tragische Weise viel zu früh endete. Dazu zählen die iranische Schülerin Sarina Esmailzadeh, die Mutter Renée Good aus Minneapolis sowie der palästinensische Familienvater Awdah Hathaleen, der als Berater an der Dokumentation ‚No Other Land‘ mitwirkte. Bono erklärte in einem Statement zur EP: „Die Songs auf ‚Days of Ash‘ unterscheiden sich in Stimmung und Thema deutlich von den Liedern, die später in diesem Jahr auf unserem Album erscheinen werden. Diese EP konnte einfach nicht warten. Diese Songs wollten unbedingt hinaus in die Welt. Es sind Lieder des Widerstands, der Verzweiflung und der Klage.“