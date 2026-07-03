Stars Penélope Cruz will mit 52 den Führerschein machen – dank Geschenk von Promi-Freund

Penelope Cruz - May 2026 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 11:00 Uhr

Die spanische Schauspielerin hat von einem guten Promi-Freund ein Auto geschenkt bekommen - allerdings hat sie gar keinen Führerschein.

Penélope Cruz will im Alter von 52 Jahren endlich Autofahren lernen – nachdem sie von U2-Star Bono ein Auto geschenkt bekommen hat.

Die Hollywood-Schauspielerin verriet, dass sie sich bislang nie ans Steuer gesetzt habe, weil sie eine „sehr tiefe Angst vor dem Autofahren“ habe. Nun wolle sie den Führerschein aber doch machen – auch, weil Bono ihr ein sehr kostspieliges Geburtstagsgeschenk gemacht habe. In der YouTube-Show ‚Hot Ones‘ erzählte Penélope: „Mein Freund Bono hat mir zu meinem letzten Geburtstag ein Auto geschenkt … Verrückt, wenn man das laut ausspricht. Aber er hat mir tatsächlich ein Auto geschenkt, und ich glaube, das ist der ultimative Anstoß, es endlich zu tun und Autofahren zu lernen.“

Die Oscar-Preisträgerin erklärte, dass es „verrückt“ wäre, angesichts Bonos Großzügigkeit den Führerschein nicht zu machen. „Deshalb denke ich jetzt wieder darüber nach“, sagte sie. Gleichzeitig gestand sie: „Aber diese Angst sitzt so tief. Jedes Mal, wenn ich in ein Auto steige, denke ich: ‚Na gut, los geht’s. Kommen wir heil an oder nicht?'“ Penélope Cruz ergänzte, dass sie ihre Angst mittlerweile für eine echte Phobie halte, da selbst kurze Autofahrten bei ihr Angstgefühle auslösen würden. „Ich glaube, dafür gibt es sogar einen Namen. Vor Kurzem wurde dafür ein Begriff geprägt, weil es viele Menschen gibt, denen es genauso geht wie mir“, schilderte sie.

Die Schauspielerin hatte bereits früher erzählt, dass ihre Angst möglicherweise auf ein Erlebnis aus ihrer Kindheit zurückgeht: Sie musste mit ansehen, wie ihre Schwester Mónica von einem Auto angefahren wurde. Zwar erholte sich Mónica vollständig, doch die Erinnerung an den Unfall verfolgt Penélope bis heute. In einem Interview mit dem Magazin ‚ELLE‘ berichtete sie 2024: „Ich erinnere mich noch, dass sie einen roten Mantel trug … Für mich blieb in diesem Moment die Zeit stehen. Es war ein großes Trauma, weil ich gesehen habe, wie sie das Bewusstsein verlor.“ Im Krankenhaus sei sie wie betäubt gewesen.

Auch Penélopes Ehemann Javier Bardem gab zu, dass er kaum Auto fährt. Bei der Premiere des Rennfilms ‚F1‘ enthüllte er im vergangenen Jahr gegenüber ‚People‘: „Es ist schon lustig, wenn man bedenkt, dass keiner von uns beiden Auto fährt. Sie fährt nicht. Und ich weiß gerade so, wie man fährt.“