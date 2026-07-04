Stars Wie Bono Penélope Cruz dabei half, ihre Angst vor dem Autofahren zu überwinden

Penelope Cruz - May 2026 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2026, 14:13 Uhr

Wie Bono Penélope Cruz dabei half, ihre Angst vor dem Autofahren zu überwinden.

Penélope Cruz denkt mit 52 Jahren erstmals ernsthaft darüber nach, einen Führerschein zu machen.

Die Schauspielerin aus ‚The Invite‘ leidet seit ihrer Kindheit unter einer ausgeprägten Angst vor dem Autofahren. Auslöser war ein schwerer Unfall ihrer Schwester. Doch nachdem U2-Sänger Bono ihr im April zum Geburtstag ein Auto schenkte, begann sie erneut darüber nachzudenken, das Autofahren zu lernen. In der YouTube-Show ‚Hot Ones‘ erzählte Penélope: „Mein Freund Bono hat mir zu meinem letzten Geburtstag ein Auto geschenkt. Ich glaube, das war der ultimative Anstoß, es endlich zu tun. Wenn Bono dir ein Auto schenkt und du dann trotzdem keinen Führerschein machst, wie verrückt wäre das denn? Deshalb denke ich jetzt wieder darüber nach. Aber diese Angst sitzt unglaublich tief.“

Penélope erklärte, dass sie seit dem Unfall ihrer Schwester Monica sogar als Beifahrerin ein ungutes Gefühl habe. Sie sagte: „Jedes Mal, wenn ich in ein Auto steige, denke ich: ‚Na gut, jetzt geht es los. Werden wir heil ankommen oder nicht?‘ Mein erster Gedanke ist immer: ‚Werde ich diesen Tag überleben?‘ Ich glaube, dafür gibt es inzwischen sogar einen Namen. Vor Kurzem wurde dafür ein Begriff geprägt, weil es viele Menschen gibt, denen es genauso geht wie mir.“

Nach Angaben der Cleveland Clinic wird eine intensive und anhaltende Angst vor dem Autofahren oder Mitfahren medizinisch als Amaxophobie bezeichnet. Der Begriff Vehophobie beschreibt speziell die starke Angst davor, selbst ein Fahrzeug zu steuern. Bereits 2024 sprach Cruz im Interview mit ‚Elle‘ über das traumatische Erlebnis: „Ich habe Angst vor dem Autofahren. Als ich acht oder neun Jahre alt war, wurde meine Schwester direkt vor meinen Augen von einem Auto angefahren. Ich erinnere mich noch genau daran, dass sie einen roten Mantel trug. Für mich blieb in diesem Moment die Zeit stehen. Es war ein schweres Trauma, weil ich sah, wie sie das Bewusstsein verlor.“