Stars Überraschende Schwangerschaft! Jeanette Biedermann erwartet ein Kind

Jeanette Biedermann - December 2011 - Ein Herz fuer Kinder Spendengala Berlin BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2026, 14:00 Uhr

Jeanette Biedermann gibt überraschend bekannt, ein Kind zu erwarten.

Große Freude bei Jeanette Biedermann: Die Sängerin und Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind.

Für die 46-Jährige erfüllt sich damit ein lang gehegter Traum, dennoch kam die Nachricht nicht nur für viele Fans, sondern auch für Biedermann selbst völlig überraschend. Die Musikerin machte die frohe Botschaft vor kurzem selbst auf Instagram öffentlich. Auf einem Foto zeigt sie sich in einem roten Kleid mit deutlich sichtbarem Babybauch und bestätigte damit, was zuvor bereits in Medien spekuliert worden war. Zu dem Bild schrieb sie offen: „Jetzt ist es raus. Ja, ich bin schwanger!“ Gleichzeitig beschrieb sie die Schwangerschaft als ein besonderes Geschenk des Lebens. Sie habe das Thema Kinder immer der „Natur und dem Schicksal“ überlassen – umso größer sei nun die Freude über dieses „kleine Wunder“.

Für Biedermann ist das Baby ein echtes Wunschkind. Schon vor vielen Jahren hatte sie in Interviews betont, dass sie sich eine eigene Familie wünsche. Damals erklärte sie, sie könne sich gut vorstellen, für ein Kind beruflich kürzer zu treten, um sich ganz auf die Rolle als Mutter zu konzentrieren. Babys, so sagte sie laut ‚Bunte‘ einmal, bräuchten vor allem Zeit, Liebe und Aufmerksamkeit. Mehr als zwei Jahrzehnte später scheint dieser Wunsch nun Realität zu werden.

Viele Details zur Schwangerschaft hält die Künstlerin bislang bewusst privat. Weder der genaue Geburtstermin noch weitere Informationen wurden offiziell bekanntgegeben. Auch ihr Management bittet darum, die Privatsphäre der werdenden Mutter zu respektieren. Fest steht jedoch: Für die Sängerin beginnt damit ein ganz neuer Lebensabschnitt.