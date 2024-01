Sie verrät Geschlecht und Namen Überraschung: Halle Bailey ist Mutter geworden

Halle Bailey blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Sie war in "Arielle, die Meerjungfrau" zu sehen und bekam einen Sohn. (ae/spot)

SpotOn News | 07.01.2024, 08:51 Uhr

Es gab zwar einige Gerüchte um eine Schwangerschaft, doch bestätigt hat Schauspielerin Halle Bailey diese nie. Doch nun hat sie verraten, dass sie im vergangenen Jahr Mutter geworden ist. Auch das Geschlecht und den Namen des Kindes gab der "Arielle"-Star bekannt.

Schauspielerin Halle Bailey (23) hat die Geburt ihres ersten Kindes verkündet – ohne zuvor jemals eine Schwangerschaft bestätigt zu haben. Wie sie in ihren sozialen Netzwerken bekannt gab, freuen sie und ihr Freund DDG (26) sich über einen Jungen. Auch den Namen des Kleinen verriet sie.

Ihr Sohn heißt Halo

Die "Arielle, die Meerjungfrau"-Schauspielerin gab die Nachricht auf ihrer Instagramseite bekannt. Dazu veröffentlichte sie ein Foto ihrer Hand, die eine winzige Hand mit einem goldenen Armband hält. Auf dem Schmuckstück prangt der Name "Halo". Das bedeutet Heiligenschein. Bailey schrieb: "Auch wenn das neue Jahr schon ein paar Tage alt ist, war das Größte, was 2023 für mich hätte tun können, mir meinen Sohn zu bringen. Willkommen auf der Welt, mein Halo. Die Welt möchte dich unbedingt kennenlernen."

Zu den süßen Nachrichten gratulierten auch etliche Promi-Kolleginnen. Schauspielerin Halle Berry (57) etwa schrieb: "Herzlichen Glückwunsch, Halle. Willkommen in der Mutterschaft und willkommen auf der Welt, Baby Halo." Rapperin Nicki Minaj (41) kommentierte: "Willkommen auf der Erde, Halo. Wir haben euch erwartet. Glückwunsch, Mama!"

Schwangerschaftsgerüchte immer abgewehrt

Halle Bailey und ihr Freund DDG sind seit knapp zwei Jahren zusammen. Ihre Berziehung wurde im März 2022 offiziell auf Instagram bekannt, als der Gründer des Plattenlabels Zooted Music einen Beitrag zum Geburtstag des R&B-Sängers postete. Die Schauspielerin ist in Bezug auf ihr Privatleben zurückhaltend. In den vergangenen Wochen war mehrfach über eine mögliche Schwangerschaft spekuliert worden. Beide wehrten sich jedoch dagegen und forderten dazu auf, solche Spekulationen zu unterlassen.

Im Mai 2023 gab sie aber in einem Interview mit "People" einen kleinen Einblick in die Beziehung und antwortete auf die Frage, ob ihr Freund ein echter Märchenprinz sei: "Ja. Das würde ich sagen." Weiter verriet sie: "Ich denke, das Beste an der jungen Liebe ist, dass man auf dieser Reise, jemand anderen zu lieben, weiterhin zu sich selbst finden kann. Und du entdeckst neue Teile von dir und vielleicht Dinge, die du vorher nicht an deinem Herzen bemerkt hast."