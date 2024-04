Stars Halle Berry: Alles für ihre Kinder

Halle Berry - December 2023 - Getty Images - Red Sea International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2024, 16:00 Uhr

Halle Berry würde sich für ihre Kinder „eine Kugel einfangen“.

Die 57-jährige Schauspielerin hat Nahla (15) mit ihrem Ex Nicholas Aubry und Maceo-Robert (10) mit ihrem Ex-Mann Olivier Martinez und erklärte, warum sie sich mit ihrer neuen Rolle als Mutter in ‚Never Let Go‘ identifizieren kann.

Sie erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Wisst ihr, wir sagen als Mama-Bären … wir sagen, ‚Ich würde mir eine Kugel für meine Kinder einfangen. Ich würde alles für meine Kinder tun. Diese [Rolle] gab mir die Möglichkeit, dieses Szenario wirklich durchzuspielen, richtig, wirklich eine Kugel für meine Kinder zu riskieren. Ich habe wirklich mein Leben für sie riskiert, auf eine echte Art und Weise. Und so, ja, ich denke bei jedem Schritt an meine echten Kinder. So bin ich nun mal. Das ist es, was mich ausmacht.”

In dem Film muss die Oscar-Preisträgerin als Teil der Geschichte ein Eichhörnchen häuten, und sie gab zu, dass ihre beiden Kinder auf diese Szene nicht gut reagieren würden. „Meine Tochter wäre leicht angewidert und würde sich fragen, warum ich das mit einem Eichhörnchen mache. Mein Sohn würde es wahrscheinlich nicht sehen. Er hat ein bisschen Angst, ich weiß nicht, er könnte Albträume bekommen. Ich weiß nicht, ob er ihn schon sehen sollte.“

Berry ist der Meinung, dass ‚Never Let Go‘ “eine Kreuzung aus ‚The Shining‘ und ‚Get Out’ ist. „Ich sollte das nicht sagen, ich weiß. Wer bin ich schon, dass ich das sage? Aber als ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich an diese beiden Filme gedacht”, so die Darstellerin.