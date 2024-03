Film Whoopi Goldberg: ‚Sister Act 3‘ kommt!

Whoopi Goldberg - June 2023 - Instagram rant about Diablo - gaming feed - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2024, 14:00 Uhr

Whoopi Goldberg hat darauf bestanden, dass ‚Sister Act 3‘ „immer noch in Arbeit“ ist.

Die 68-jährige Schauspielerin, die in der Filmreihe Deloris Van Cartier spielt, hat den Fans versichert, dass der dritte Film der Reihe noch in der Mache sei, und sie beschrieb den Film als „durchsickernd“.

Gegenüber ‚PEOPLE‘ sagte Goldberg: „Es ist immer noch in der Mache! Es sickert durch.“ In Anspielung auf das Studio scherzte Goldberg: „Sie haben nicht gesagt: ‚Wir sind über dich und diesen Film hinweg.‘“ Goldberg gab aber auch zu, dass das Drehbuch noch nicht fertiggestellt ist. Sie sagte: „Wir sind immer noch dabei, das Drehbuch zu schreiben.“ Auf die Frage, ob sie an der Erstellung des Drehbuchs beteiligt sei, antwortete sie: „Ja und nein. Es ist schwer, alles zu tun. Und ich denke gerne, dass ich es kann, aber ich habe verstanden, dass ich nicht so viele Dinge gleichzeitig tun kann, wie ich es gerne würde.“

Im Oktober 2022 gab Goldberg zu, dass sie es lieben würde, wenn Nicki Minaj, Lizzo und Keke Palmer in ‚Sister Act 3‘ gecastet würden. Im Gespräch mit der Moderatorin Charlamagne Tha God in der Sendung ‚Hell of A Week‘ von Comedy Central sagte sie: „Ich will jeden. Ich möchte, dass so viele Leute wie möglich Spaß haben wollen, denn ich muss wirklich, verzweifelt Spaß haben.“ Im selben Monat gab Goldberg ein Update über die mit Spannung erwartete Fortsetzung und gab zu, dass sie „Ende des Monats auf ein Drehbuch wartet“. Im September 2022 gab Goldberg zu, dass sie und Jenifer Lewis „so bereit“ seien, ‚Sister Act 3‘ zu drehen, der mit Disney in Arbeit ist.