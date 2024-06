Nach Spaß-Hochzeit Überraschung im Livestream: Knossi ist verlobt

Streamer Knossi und Partnerin Lia Mitrou wollen den Bund fürs Leben eingehen. (lau/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 20:16 Uhr

Vor einem Jahr heirateten Jens "Knossi" Knossalla und Partnerin Lia Mitrou nur zum Spaß in Las Vegas. Nun hat der Twitch-Star überraschend seine Verlobung bekannt gegeben. Die Neuigkeit verkündete Knossi stilgerecht per Livestream.

Jens "Knossi" Knossalla (37), der selbsternannte "König des Internets", hat sich verlobt. Das machte der 37-Jährige am Montag (24. Juni) überraschend in einem Livestream vom World Changer Event in Österreich bekannt. Unvermittelt lässt Knossi in dem Video den Verlobungsring seiner Partnerin Lia Mitrou zeigen. "Sie hat Ja gesagt", verkündet der Twitch-Streamer dann zu Bildern seiner lächelnden Verlobten.

Knossi "will jetzt Kinder machen"

"Wie spontan bist du denn", hört man da die deutsch-griechische Influencerin sagen. Ganz offenbar war die Bekanntgabe der Verlobung zwischen den Partnern nicht abgesprochen. Doch für Knossi sei "der richtige Moment" zur Verkündung der süßen Neuigkeit gekommen. "Du siehst heute wieder aus wie die Sonne: blendend", schiebt er noch als Kompliment an Lia Mitrou gerichtet hinterher. Er wisse zudem, dass er in seinem Leben "niemals mehr eine so liebende Frau" finden wird.

In diesem Moment des Videos steht Knossis Verlobte auf, und gibt dem Influencer einen romantischen Kuss. Der Zeitpunkt der Verlobung würde jedoch bereits in der Vergangenheit liegen, erklärt Knossi noch in seinem Livestream. So erwähnt der Streamer auch, dass er bereits etliche Kommentare von Usern gelesen hätte, denen der neue Ring an Lia Mitrous Hand aufgefallen sei.

Spaßhochzeit in Las Vegas

Nach der Verlobung nimmt Knossi auch gleich die Familienplanung ins Visier. "Und jetzt hab ich auch Bock auf noch mehr Kinder. Ich will jetzt Kinder machen ohne Ende. Heute fangen wir an", erklärt er in dem Video.

Knossi, der bereits Vater eines 2019 geborenen Sohnes ist, soll Influencerin Lia Mitrou auf Instagram kennengelernt haben. Vor rund einem Jahr hatten sich die beiden bereits in der US-Glücksspielmetropole Las Vegas das Jawort gegeben, damals allerdings ohne Papiere. Offiziell verheiratet sind sie daher bislang noch nicht.