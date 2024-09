Spiel um 15 Minuten Sendezeit Joko und Klaas: Scheitern sie am Dreamteam Anke und Bastian?

Können sie Joko und Klaas schlagen? Traumduo Anke Engelke und Bastian Pastewka (jök/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 13:28 Uhr

Die Geschichte der Unterhaltung kennt ganz besondere Dreamteams: Dick und Doof, Joko und Klaas oder auch Anke Engelke und Bastian Pastewka. Gegen die treten Joko und Klaas im November in ihrer Spiel-Show an. Angesichts der Team-Erfahrung ihrer Gegner dürfte den beiden jetzt schon die Düse gehen.

Das wird der ultimative Dreamteam-Battle. Für ihre Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ab Dienstag, 5. November, 20.15 Uhr, bei ProSieben oder bei Joyn) holen sich die Gastgeber ein anderes Traumpaar der deutschen Unterhaltung ins Haus, das schon manchen anderen Gegner zur Strecke gebracht hat: Anke Engelke (58) und Bastian Pastewka (52).

Video News

Steinig-lustiger Weg zum Sieg

Für Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) geht es am 5. November in ihrer Show wieder einmal um 15 Minuten frei verfügbarer Sendezeit. Doch der Weg zum Sieg wird dieses Mal besonders lustig bzw. steinig. Mit dem kongenialen Duo Anke Engelke und Bastian Pastewka warten zwei Giganten auf die beiden Spaßmacher. In einem Spiel mit dem kryptischen Namen "Bloeuf Stroganoff" kommt es zum direkten Duell der Dreamteams.

Erfolgsduo Anke und Bastian seit 1996

Joko und Klaas sind als Dreamteam der Moderation verschiedenster TV-Formate nicht mehr wegzudenken. Das Duo wurde 2009 beim Musiksender MTV geboren, wo sie gemeinsam das Format "MTV Home" präsentierten. Darüber können Anke Enkelke und Bastian Pastewka allerdings nur sehr müde lächeln. Ihr gemeinsamer Weg begann bereits 1996, als sie zur Ur-Besetzung der Sat.1-"Wochenshow" gehörten, der sie bis 2000 bzw. 2001 treu blieben. Seitdem kreuzen sich ihre Wege immer wieder – und in letzter Zeit immer öfter.

Legendär sind ihre Teilnahmen an der Comedy-Sendung "LOL -Last One Laughing" und ihre Gastauftritte als Schlager- oder Country-Duo im selben Format. Mit den Lachern, die sie durch ihre Auftritte erzeugten, kegelten sie ihre Konkurrenz reihenweise aus der Sendung. Dass Anke und Bastian auch anders können, beweisen sie in der Comedy-Serie "Perfekt verpasst", in der sie ein vermeintliches Liebespaar spielen, das sie jedoch stets um Haaresbreite verpasst.

Starke Konkurrenz im Kampf um Sende-Freiminuten

In "Joko & Klaas gegen ProSieben" treffen die Gastgeber seit 2019 in lustigen und herausfordernden Spielrunden immer wieder auf starke Konkurrenz. So will ihnen ihr Haus- und Hofsender ProSieben auch dieses Mal den Weg zu 15 Sende-Freiminuten möglichst schwer machen. Neben Engelke und Pastewka treffen sie in der Anfang November beginnenden neuen Show-Staffel auch auf Axel Stein (42), Ur-Bachelor Paul Janke (43), Schauspieler Dimitrij Schaad (39), Sängerin und Schauspielerin Alli Neumann (29), Comedian Simon Gosejohann (48), Twitch-Streamer Papaplatte (27), Micky Beisenherz (47), Quiz-Expertin Marie-Louise Finck (35), Linda Zervakis (49), die Schauspieler Florian David Fitz (49) und Maximilian Mundt (28), Edin Hasanovic (32), Nilam Farooq (35), Entertainer Riccardo Simonetti (31), Journalistin Eva Schulz (34), Janin Ullmann (42), Vanessa Mai (32), Yvonne Catterfeld (44) und die beiden Buddies Max Giesinger (35) und Michael Schulte (34). Im Fall eines Sieges von Joko und Klaas ist ihr Format "Joko & Klaas LIVE" immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn zu sehen.