In Fragerunde auf Instagram Umstyling bei „GNTM“: Heidi Klum kündigt „krasse Veränderungen“ an

Heidi Klum selbst mag das Umstyling genauso gerne wie ihre Zuschauerinnen und Zuschauer. In der sechsten Folge der 19. Staffel begrüßt sie die Kandidatinnen und Kandidaten dazu in einem Jeans-Look. (ae/spot)

SpotOn News | 18.03.2024, 11:00 Uhr

Wer kriegt eine neue Farbe - oder muss sogar die geliebte lange Haarpracht lassen? Viele Fans fiebern der Umstyling-Folge in der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" schon entgegen. Und wie Heidi Klum nun durchblicken ließ, dürfte die Schere wieder ordentlich zum Einsatz kommen.

Das Umstyling ist bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern die beliebteste Folge jeder "Germany's Next Topmodel"-Staffel. Am Donnerstag (21. März) ist es nun wieder so weit: Dann zeigt ProSieben ab 20:15 Uhr, wie die aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten einen neuen Look erhalten. Und offenbar wird es wieder so manche Überraschung auf dem Kopf geben. Moderatorin Heidi Klum (50) hat jedenfalls große Veränderungen angekündigt.

Video News

Erstes Umstyling für männliche Kandidaten

In ihrer Instagram-Story beantwortete das Model wieder einmal mehrere Fragen ihrer Followerinnen und Follower – darunter auch die Frage, ob es beim Umstyling "viele krasse Veränderungen" geben werde. Dazu nickte Heidi Klum, lächelte verschwörerisch und betonte vehement "ja". Gut möglich also, dass wieder die ein oder andere Kurzhaarfrisur entsteht und einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine neue Haarfarbe erhalten.

Besonders spannend könnte es diesmal zudem werden, da erstmals auch Männer dabei sind – und somit nochmal ganz neue Kopftrends möglich sind. Ob die Kandidaten auf dem Frisierstuhl ebenfalls so viel Drama machen wie in der Vergangenheit so manche Kandidatin, bleibt abzuwarten.

Neben dem Umstyling müssen die "GNTM"-Teilnehmer einen Laufsteg-Auftritt im stufenlastigen Auditorio de Tenerife absolvieren und dabei Kreationen von Kaviar Gauche und Baldessarini präsentieren. Als Gastjurorin wird Model Jourdan Dunn (33) neben Heidi Klum die Leistungen bewerten. Die Chefjurorin kennt jede Folge ihrer Show übrigens ganz genau. Als Exekutive Producerin sehe sie sich alles drei oder vier Mal an, erzählte sie jetzt.

Taucht Heidi Klum in "Kaulitz & Kaulitz" auf?

Im Gegensatz zu den Kandidaten hat Klums Ehemann Tom Kaulitz (34) keinen neuen Look: In ihrer Story zeigte Heidi Klum ihn mit gewohnt langen Haaren und Bart beim Sonnenbaden und offenbarte mit dem Screenshot, dass sie am Set von "America's Got Talent" wohl gerne mal zwischendurch mit ihrem Schatz Videocalls einlegt. Denn während "GNTM" bis auf das Finale abgedreht ist, sitzt die Moderatorin bereits am nächsten TV-Projekt und dreht für die neue Staffel ihrer amerikanischen Castingshow.

Dafür scheint sie in andere Dreharbeiten nicht involviert zu sein. Denn sie verriet auch noch, dass sie in der für Juni angekündigten Netflix-Reality-Serie ihres Mannes und dessen Zwillingsbruders Bill "nicht wirklich" eine Rolle spielen wird. Die Serie mit dem Titel "Kaulitz & Kaulitz" werde "nur von Tom und Bill" handeln, erklärte sie auf Englisch.