Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, … Das passiert heute in den Soaps In „Sturm der Liebe“ versucht Markus, Christoph auf seine Seite zu ziehen. Henning zieht sich in „Alles was zählt“ von Lucie zurück und in „GZSZ“ gesteht Lukas Erik, dass er in Berlin bleiben will.