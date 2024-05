Veranstaltung in Cannes Ungewöhnlicher Schnitt! Diane Kruger in blauem Balenciaga-Kostüm

Schauspielerin Diane Kruger in ihrem blauen Balenciaga-Kostüm (ili/spot)

SpotOn News | 20.05.2024, 13:45 Uhr

Schauspielerin Diane Kruger besuchte zwei Veranstaltungen im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes. Vor Ort erschien das frühere Model in einem ungewöhnlich geschnittenen blauen Kostüm.

Schauspielerin Diane Kruger (47) besuchte am Sonntag die Preisverleihung der Kering Women In Motion Awards und das Cannes Film Festival Presidential Dinner im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes auf der Place de la Castre in Cannes, Frankreich. Zu diesen Anlässen erschien sie in einem echten Hingucker-Outfit.

Video News

Blaues Kostüm mit ungewöhnlichem Kragen

Das stahlblaue Kostüm der französischen Marke Balenciaga, die seit 2001 zum Kering-Konzern gehört, bestach vor allem durch seinen ungewöhnlichen Schnitt. Anstelle eines klassischen Kragens hatte dieser oberschenkellange Blazer einen U-Boot-Ausschnitt mit tiefem Dekolletee. Die Schulterpartie ragte dabei über die realen Schultern hinaus. Auf diese Weise wurde eine Silhouette ähnlich der 1980er Jahre Schulterpolster geformt. Der wadenlange Rock hatte vorne einen seitlichen Beinschlitz, der bis unter den Blazer reichte.

Dazu kombinierte das frühere Model schwarze Pumps und silbern funkelnde Creolen. Die Haare hatte sie zu einem Sleek-Seitenscheitel mit Lockendetail nach hinten frisiert. Das Make-up war dezent.

Vorfreude auf Cannes

Zu ihrer Ankunft in dem südfranzösischen Küstenstädtchen postete Diane Kruger wenige Stunde vor den beiden Abend-Events eine Gegenlicht-Aufnahme in einem anderen, ebenfalls ungewöhnlich geschnittenen Outfit. Zu dem Instagram-Post schrieb die gebürtige Deutsche und Wahl-Amerikanerin: "Und so beginnt es." Ihr Lebenspartner, der US-amerikanische Schauspieler Norman Reedus (55), kommentierte darunter: "Schnapp sie dir." Er unterschrieb seinen Kommentar mit "n & n", womit wohl Norman und die 2018 geborene gemeinsame Tochter Nova gemeint sein dürften.

In jungen Jahren ging Diane Kruger nach Paris und arbeitete als Model. Dort nahm sie schließlich auch Schauspielunterricht und landete später in Hollywood. Insofern dürften Termine und Events in Frankreich immer eine große Bedeutung für Diane Heidkrüger, wie sie gebürtig heißt, haben.