In der fünften Liveshow war Schluss „Unglaublich emotional“: Stefano Zarrella über sein „Let’s Dance“-Aus

Untröstlich: Mariia Maksina und Stefano Zarrella nach ihrem Ausscheiden. (ae/spot)

SpotOn News | 06.04.2024, 11:16 Uhr

Einen Tag nach seinem Ausscheiden bei "Let's Dance" hat sich Stefano Zarrella mit emotionalen Worten auf seinem Instagram-Account gemeldet. Er könne noch gar nicht richtig realisieren, dass seine Tanz-Reise nun vorbei sei.

Bei Food-Creator Stefano Zarrella (33) flossen nach seinem "Let's Dance"-Aus am Freitagabend (5. April) bittere Tränen. Und auch einen Tag später zeigt er sich "sehr traurig". Er habe die ganze Nacht nicht schlafen können, enthüllte er auf Instagram.

Mit der Samba konnte der Influencer bei den Zuschauern nicht punkten

Während sein großer Bruder Giovanni Zarrella (46) 2017 noch den vierten Platz ergattern konnte, musste Stefano Zarrella in der fünften Ausgabe bei RTL und RTL+ abtanzen. Dabei hatte er von den Juroren Jorge González (56), Motsi Mabuse (42) und Joachim Llambi (59) nicht einmal die wenigsten Punkte für seine Samba erhalten. González stellte sogar eine Verbesserung fest: "Heute ist Kampf angesagt. Du hast gekämpft. Das war gut." So wurde der Auftritt mit 19 Punkten belohnt – doch die Zuschauer wollten Zarrella und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (27) wohl dennoch nicht mehr weitersehen. Der 33-Jährige reagierte mit Tränen auf seinen Rauswurf – und zeigte sich auch kurz danach in einer Instagram-Story verweint: "Die Reise ist zu Ende." Er dankte seinen Fans für ihre Unterstützung: "Ihr wart echt süß und habt uns unterstützt, wo ihr konntet. Das wissen wir sehr zu schätzen. Hab euch lieb."

Einen Tag später meldete er sich noch einmal mit einem längeren Posting auf seiner Instagram-Seite zu Wort und offenbarte: "Ich bin sehr traurig und kann es noch gar nicht richtig realisieren, dass meine Reise bei 'Let's Dance' zu Ende ist. Es geht mir gerade so viel durch den Kopf und es ist unglaublich emotional für mich. Habe die ganze Nacht kein Auge schließen können." Er habe "so unglaublich viel Spaß" gehabt und gerade in den letzten zwei Sendungen "die Anspannung immer mehr bei Seite legen und den Tanz mehr genießen" können. Er liebe schließlich das Tanzen sehr.

"Die beste Tanzpartnerin, die ich mir wünschen konnte"

Zum Schluss dankte er noch der gesamten "Let's Dance"-Crew und seinen Mitstreitern. "Ich drücke euch allen für die weitere Reise ganz fest die Daumen, ihr rockt das." Für Profitänzerin Maksina hatte er noch ein dickes Lob übrig: "Maria war die beste Tanzpartnerin, die ich mir nur wünschen konnte, ich durfte so viel lernen, du hast mich motiviert und mir gezeigt, wie viel Spaß Tanzen bringen kann, aber auch die harte Arbeit und die Leidenschaft, die nötig ist, um Menschen zu erreichen. Ihr Profis habt meinen höchsten Respekt."

Partnerwechsel überrascht die Promis

In der nächsten Ausgabe am Freitag, 12. April, ab 20:15 Uhr heißt es dann für die verbliebenen Promis: Partnertausch. Die Ankündigung von Joachim Llambi für die sechste Liveshow löste bei so manchem Kandidaten große Zweifel aus: "Ich hab damit gar nicht gerechnet und ich find's nicht gut, ich bin da ganz ehrlich!", sagte etwa Choreograf Detlef D! Soost (53) im RTL-Interview nach der Show. Comedian Tony Bauer (28) betonte: "Ich will nur weiterkommen, damit ich wieder mit ihr tanzen kann" und meinte damit seine eigentliche Tanzpartnerin Anastasia Stan (26).