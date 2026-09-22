Film Universal Pictures will Anne Hathaway als beste Nebendarstellerin ins Oscar-Rennen schicken

Anne Hathaway at The Odyssey Premiere London July 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin verkörpert in 'Die Odyssee' die Frau von Matt Damons Figur Odysseus. Für diese Rolle könnte sie auf einen Oscar hoffen.

Universal Pictures will Anne Hathaway für die Kategorie ‚Beste Nebendarstellerin‘ bei den Oscars 2027 ins Rennen schicken.

Das bestätigten Vertreter des Studios gegenüber ‚Variety‘. Hathaway spielt in Christopher Nolans ‚Die Odyssee‘ Penelope, die Ehefrau des Odysseus, Mutter von Telemachos und Königin von Ithaka. Bei den kommenden Preisverleihungen könnte Hathaway dabei auf ihre Co-Darstellerin Samantha Morton treffen. Morton verkörpert Circe, eine Hexe und Göttin auf der Insel Aiaia. Matt Damon, der in dem Hollywood-Blockbuster den griechischen König von Ithaka und Ehemann der Penelope spielt, dürfte unterdessen mehrere Nominierungen als bester Hauptdarsteller erhalten.

Hathaway ist mit der Oscar-Kategorie bereits bestens vertraut. 2013 gewann sie den Preis als beste Nebendarstellerin für ihre Darstellung der Fantine im Musical-Film ‚Les Misérables‘. Die Schauspielerin, die derzeit ihr drittes Kind erwartet, war in diesem Jahr bereits in mehreren aufwendig produzierten Filmen zu sehen. Dazu gehören ‚Mother Mary‘, ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ und ‚The End of Oak Street‘ sowie ‚Die Odyssee‘.

Ihren vollgepackten Terminkalender genießt Hathaway nach eigenen Angaben. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ gestand sie: „Als ich von all den wunderbaren Filmstudios, mit denen ich zusammengearbeitet habe, meinen Terminplan für dieses Jahr bekam, sah ich ihn mir an und dachte irgendwie, dass man mich auf den Arm nimmt.“ Als sie erfuhr, dass die Veröffentlichungstermine tatsächlich bestehen bleiben würden, habe sie nur gehofft, dass das Publikum ihr Gesicht nicht irgendwann leid sei.

Im Juli bezeichnete Hathaway ihren jüngsten Erfolg als „surreal“. Gegenüber ‚People‘ erklärte sie: „Ich bin in einem Alter und an einem Punkt meiner Karriere, an dem ich weiß, dass so etwas nicht sehr oft vorkommt und ganz sicher nicht für immer anhält. Ich werde diese Welle einfach so lange reiten, wie sie anhält.“