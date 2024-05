Über 20 Jahre später Unkompliziert: Avril Lavigne passt der Punk-Look der 00er Jahre noch

Nostalgie pur: Avril Lavigne bringt die 00er Jahre zurück, indem sie ihr berühmtes Outfit aus dem Musikvideo zur Debütsingle "Complicated" trägt. Der Look aus dem Jahr 2002 passt ihr offenbar immer noch wie angegossen.

Vor über 20 Jahren prägte Avril Lavigne (39) mit ihrem rebellischen Punkrock-Modestil eine ganze Generation an Fans. Ende Mai startet die kanadische Sängerin ihre "The Greatest Hits"-Tour und beweist passend dazu auf Instagram, dass sie den Style von damals immer noch tragen kann.

Top und Krawatte aus "Complicated" passen noch

Mit ihrem aktuellen Post präsentiert sie ihr ikonisches Outfit aus ihrer Debüt-Single "Complicated" aus dem Jahr 2002. Dazu schreibt sie: "22 Jahre später und mein 'Complicated'-Tank-Top und Krawatte passen immer noch!"

In weiteren Slides sind Originalaufnahmen aus dem damaligen Musikvideo zu sehen. Außerdem kündigte Avril Lavigne im Zuge des nostalgischen Outfit-Posts an, dass sie am Freitag (10. Mai) eine große Ankündigung für ihre Fans haben werde.

Avril Lavignes erfolgreiche Karriere

Ihr gefeiertes Debütalbum "Let Go" veröffentlichte Avril Lavigne im Juni 2002 – darauf waren neben der Debüt-Single "Complicated" auch die bekannten Songs "Sk8ter Boi" und "I'm With You" enthalten. Bei den MTV Music Awards 2002 wurde sie als beste Newcomerin ausgezeichnet. Ihre erste Welttournee im Jahr 2003 galt als eine der erfolgreichsten Touren des Jahres.

Das zweite Album "Under My Skin" folgte im Mai 2004 und war ebenfalls kommerziell äußerst erfolgreich. Album Nummer drei "The Best Damn Thing" erschien schließlich 2007. Insgesamt hat sie bislang sieben Studioalben veröffentlicht.

In Deutschland wird Lavigne 2024 auf den Partner-Festivals Southside und Hurricane im Juni auftreten. Ihre Tournee in den USA, die von Mai bis September dauert, ist zum großen Teil bereits ausverkauft. Im Rahmen dieser Konzerte tritt sie mit Special Guests wie Simple Plan, All Time Low, Girlfriends* und Royal and the Serpent auf.