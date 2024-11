Feier im TV ab 25. November „Unter uns“-Jubiläum: Kuriose Zahlen und Fakten aus 30 Jahren

Das "Unter uns"-Team freut sich auf die Jubiläumswoche, die vom 25. bis 29. November bei RTL läuft (jeweils sieben Tage zuvor schon auf RTL+). (ae/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 10:30 Uhr

Die Serie "Unter uns" feiert ab dem 25. November runden 30. Geburtstag. Dazu wurde Bestandsaufnahme gemacht und mal zusammen gezählt, was in der Maske und in der Kantine verbraucht wurde und wie viele Teile es im Fundus gibt.

Seit 30 Jahren geht es in der RTL-Daily "Unter uns" um die kleinen und großen Dramen in der Schillerallee rund um Familie, Freundschaft und Liebe. Das feiert der Sender vom 25. bis 29. November mit einer Jubiläumswoche (bereits je sieben Tage zuvor auf RTL+). In den drei Jahrzehnten ist nicht nur auf dem Bildschirm viel passiert – auch hinter den Kulissen war einiges los. Zum Jubiläum hat RTL eine kleine Statistik erstellt, in der unter anderem festgehalten ist, wie viele Lippenstifte verbraucht wurden, wie viele Brötchen in der Kantine vertilgt wurden und welche exotischen Tiere schon am Set zum Einsatz kamen.

107 Liter Kunstblut und 15.000 Teile im Fundus

Die erste "Unter uns"-Folge lief am 28. November 1994. 30 Jahre später wird an diesem Tag die 7509. Episode laufen. Dienstälteste Schauspielerin ist Isabell Hertel (51) in der Rolle der Ute Huber (zu Beginn Kiefer). Sie ist seit Folge 55 dabei, die am 13. Februar 1995 ausgestrahlt wurde. Gedreht wird mit zwei Teams parallel, sodass insgesamt 10.512 Drehtage in den 30 Jahren für "Unter uns" absolviert wurden.

In der Maske, wo alle Schauspieler für ihren Auftritt hergerichtet werden, wurde über die Jahre so einiges Material verbraucht: 31.927 Schwämmchen, 10.323 Lippenstifte, 8.325 Pinsel, 5.189 Make-up-Tuben, 5.200 Rouge-Töpfchen, 2.008 Kajal-Stifte, 984 Shampoo-Flaschen und 782 Tuben Hautcreme. Auch 107 Liter Filmblut kamen zum Einsatz – wovon ein großer Fleck von der letzten Serienleiche seit rund einem Jahr im Innenhof zu sehen ist.

Der "Unter uns"-Kostüm-Fundus umfasst 15.000 Einzelteile. Darunter befinden sich laut RTL 460 Paar Schuhe, 320 Jeans und Hosen, 300 Gürtel, 260 Oberhemden, 140 Röcke, 200 Abendkleider, 36 Kochschürzen, 16 Bäckeroutfits, 600 Ketten, Ringe und weitere Schmuckstücke sowie 18 Weihnachtsmannkostüme. Da in der Serie, die in Köln gedreht wird und spielt, auch die fünfte Jahreszeit gefeiert wird, gibt es zudem einen Karnevalsfundus mit rund 200 Kostümen.

Das Team stärkt sich in der hauseigenen Kantine und hat dabei über die Jahre einen beachtlichen Berg verspeist: 633.847 Brötchen, 2.497 Kilo Käse, 31.420 Liter Milch und Sojamilch, 24.300 hartgekochte Eier, 32.560 Früchte. Inzwischen gibt es mittags auch ein zusätzliches veganes Menü, nur an zwei Tage pro Woche ist Fleisch im Angebot.

Elf Babys und Moshammers Hund

Im Laufe der Zeit kamen bei "Unter uns" elf Babys zur Welt. Auch etliche Tiere waren auf dem Bildschirm zu sehen – darunter eine Tarantel, ein Schaf, ein Papagei und die Hündin Daisy des schillernden Modedesigners Rudolph Moshammer (1940-2005).

Übrigens setzt man am Set auf eine klimaschonende "Green Production". So werde etwa seit 2017 auf Plastikflaschen verzichtet und seit 2020 Ökostrom genutzt. Drehpläne und -bücher werden größtenteils digital zur Verfügung gestellt, heißt es von RTL. Es werde auf E-Autos gesetzt und beim Kulissenbau Materialien mehrfach verwendet.