Musik Jay-Z überrascht mit Auftritt bei Beyoncé-Konzert Jay-Z sorgte am Sonntagabend (22. Juni) für eine Überraschung, als er während eines Konzerts von Beyoncé in Paris auftrat. Die 43-jährige Sängerin holte ihren Ehemann auf die Bühne des Stade de France, während ihrer dritten ‚Cowboy Carter Tour‘-Show in der Stadt. Gemeinsam sangen sie ‚Crazy in Love‘ – zum ersten Mal seit über sechs Jahren. […]