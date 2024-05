Gegrillter Fisch und Eiskaffee Urlaubsgrüße von Lindsay Lohan aus Mykonos

Lindsay Lohan scheint als Mama endlich angekommen zu sein. (rho/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 23:44 Uhr

Die einstige Skandalnudel Lindsay Lohan wirkte über lange Jahre verloren. Doch als Mutter führt Lohan nun ein neues, ruhiges Leben und reist mit Sohn und Ehemann nach Europa.

Lindsay Lohan (37) entspannt in einem Luxusresort auf Mykonos mit ihrer kleinen Familie. Der Netflix-Star hat eine Reihe Urlaubsfotos seiner privaten Reise nach Griechenland in den sozialen Medien geteilt und gewährt dabei private Einblicke auf Instagram.

Mit ihrem Sohn Luai (10 Monate) und Ehemann Bader Shammas (37) genießt die Schauspielerin, die ihren Lebensmittelpunkt 2016 nach Dubai verlegt hat, laut dem Posting eine Auszeit in Europa: Sie zeigt sich glücklich auf einem Selfie unter einem Sonnenschirm, lichtet einen Infinity-Pool umringt von Cabanas mit Blick auf das Meer, gegrillten Fisch zum Dinner oder einen Eiskaffee ab, den sie sich am Strand gönnt. Die Zeiten, in denen der "Freaky Friday"-Star vornehmlich mit Alkohol- und Feiereskapaden für Schlagzeilen sorgte, sind schon seit Längerem vorbei.

Griechenland steht ihr gut

Auch bauchfrei im Bikini zeigt sich Lohan auf ihrer digitalen Postkarte aus dem Urlaub. Selbstbewusst posiert sie im bunten Zweiteiler und präsentiert ihren Post-Baby-Body. Schon kurze Zeit nach der Geburt ihres Sohnes hatte die 37-Jährige im vergangenen August ein Foto von sich in Unterwäsche ins Netz gestellt.

In einem Interview mit dem Magazin "Bustle" verriet die Aktrice im März, dass sie nach der Entbindung keinen Druck verspürt habe, ihr Schwangerschaftsgewicht schnell wieder loszuwerden. "Ich habe so sehr an Luai gehangen, dass mein letzter Gedanke war, auf ein Laufband zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass wir uns selbst so sehr unter Druck setzen, so schnell gut aussehen zu müssen, aber du siehst nach einer Geburt so schön aus. Gib dir Zeit", so Lohan damals.