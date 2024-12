Film Úrsula Corberó: Ihre ,The Day of the Jackal‘-Rolle war „sehr herausfordernd”

Ursula Corbero - Money Heist - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2024, 14:00 Uhr

Der Star verriet, dass ihre Rolle in der neuen Serie „sehr herausfordernd” für sie war.

Úrsula Corberó spielte in der gefeierten Serie ,Haus des Geldes‘ die Rolle der Tokio und konnte dadurch ihren internationalen Durchbruch schaffen.

Jetzt spielt die spanische Schauspielerin eine komplett neue Rolle und mimt in der TV-Show ,The Day of the Jackal‘ (zu sehen auf Sky und über WOW) die Ehefrau eines Auftragskillers, der von Oscar-Preisträger Eddie Redmayne verkörpert wird.

Die Darstellerin verriet in einem Interview mit ,Bang‘: „Es ist auf jeden Fall etwas Neues in diesem Genre, einen Auftragskiller mit seiner Frau zu sehen.” Auf die Frage, ob es für sie eine Herausforderung gewesen sei, in der neuen Serie an der Seite von Redmayne mitzuspielen, antwortete die 35-jährige Prominente: „Eddie war wundervoll. Die Arbeit mit ihm war ein Geschenk. Tatsächlich haben wir viele unserer Dialoge komplett gestrichen. Es ging mehr um die Art, wie wir uns ansehen. Als Ehepaar mussten wir zeigen, dass wir uns auch ohne Worte verstehen, weil wir schon so lange verheiratet sind. Das ist tiefgründiger, als etwas zu sagen.” Die gestrichenen Dialoge habe die Darstellerin jedoch auch als eine Erlösung empfunden. Úrsula fügte hinzu: „Mein größter Kampf ist und bleibt immer die englische Sprache. Dieses Mal kam erschwerend hinzu, dass ich in manchen Szenen zwar Spanisch sprechen durfte, aber nicht in meinem eigenen Dialekt! Ich habe einen Coach um Hilfe gebeten, weil ich es richtig machen wollte. Das war sehr herausfordernd! Es war mir aber wichtig, obwohl ich natürlich wusste, dass es nur den Menschen in Spanien – meinem Heimatland – aufgefallen wäre, wenn ich es falsch gemacht hätte.”