Musik Usher: Ankündigung seiner ‚Past Present Future Tour‘-Tournee

Usher - Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2024, 13:00 Uhr

Usher hat die europäische Etappe seiner ‚Past Present Future Tour‘-Tournee angekündigt, darunter wird der Star auch drei Konzerte in der Londoner O2-Arena spielen.

Nachdem der Musiker am Anfang des Monats als der Headliner bei der Super Bowl LVIII-Halbzeitshow in Las Vegas performte, hatten seine Fans auf der anderen Seite des großen Teichs den ‚Caught Up‘-Hitmacher danach gefragt, auch einige Shows in Großbritannien und dem Rest Europas zu veranstalten.

Die kommende Tournee des Sängers zum 30-jährigen Jubiläum wird mit zwei aufeinanderfolgenden Konzerten in der The O2-Arena am 1. und 2. April beginnen, bevor Usher einige Tage später, am 5. April, an den Veranstaltungsort zurückkehren wird. Anschließend wird der ‚Yeah!‘-Künstler den Ärmelkanal überqueren, um dann am 15. April in der Pariser Accor Arena aufzutreten, gefolgt von seinen Shows in Amsterdam und Berlin am 22. April bzw. am 1. Mai. Die nordamerikanische Etappe der Tournee war schnell ausverkauft, was wegen der großen Nachfrage dazu führte, dass weitere Termine hinzugefügt wurden. Der 45-jährige Usher, der mit bürgerlichem Namen Usher Raymond IV. heißt, verkündete in Bezug auf seine Tournee: „Europa, seid ihr bereit?“ Nach dem epischen Erlebnis beim Super Bowl und nach der großen Nachfrage nach Shows in ganz Nordamerika freue ich mich darüber, euch mitteilen zu können, dass ich auch zu euch kommen werde – für Shows in London, Paris, Amsterdam und Berlin. Diese Tournee ist sowohl eine Feier der vergangenen 30 Jahre als auch ein Blick in die Zukunft. Wir fangen gerade erst an!“ Die Tickets für Ushers Konzerte sind ab Donnerstag (22. Februar) über ‚UsherWorld.com‘ erhältlich.