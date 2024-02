Musik Usher: Das sind seine neuen Songs

Usher - Jingle Ball 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2024, 08:00 Uhr

Usher hat die komplette Tracklist für sein kommendes Album ‚Coming Home‘ enthüllt.

Nach der Veröffentlichung der Singles ‚Good Good‘ mit Summer Walker und 21 Savage, ‚Risk It All‘ mit H.E.R. und ‚Standing Next To You (Remix)‘ mit Jungkook von BTS hat der diesjährige Headliner der Super Bowl-Halbzeitshow die anderen Tracks seiner kommenden LP enthüllt. Die meisten davon sind Duette mit anderen Stars. Die 20-Track-Sammlung enthält außerdem den Titeltrack mit Burna Boy, ‚A-Town Girl‘ mit Latto, ‚Cold Blooded‘ mit The-Dream und ‚Ruin‘ mit Pheelz. Zu der Liste schrieb er auf Instagram: „Ihr habt gefragt… Also musste ich liefern.“

‚Coming Home‘ erscheint am 9. Februar, zwei Tage vor seinem bevorstehenden Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowl LVIII, und ist sein erstes Soloalbum seit fast acht Jahren. Seine letzte Platte ‚Hard II Love‘ ist aus dem Jahr 2016 und 2018 machte er noch ein gemeinsames Album mit Zaytoven. Der 45-jährige Star wird am 11. Februar im Allegiant Stadium in Las Vegas auf der Bühne stehen, und Usher ist entschlossen, seinen Fans eine denkwürdige Halbzeitperformance zu bieten. Der Chartstürmer sagte der ‚Vogue‘: „Es muss perfekt sein. Ich mache das seit 30 Jahren. Ich möchte, dass die Menschen, die Teil dieser Reise waren, das Gefühl haben, dass es ein Fest für alle ist, für uns alle, von Anfang an bis zu diesem Punkt.“ Usher verriet auch, dass er möchte, dass sich die Fans hoffnungsvoll fühlen, nachdem sie seinen Auftritt gesehen haben. Er teilte mit: „Die Leute werden sich ein Footballspiel ansehen, aber ich hoffe, wenn sie sich diese Halbzeitleistung ansehen, hoffe ich, dass sie mit etwas nach Hause gehen, das sie heilt. Etwas, das ihnen Hoffnung gibt und nicht nur auf die Vergangenheit blickt, sondern Hoffnung für die Zukunft ist und Hoffnung auf eine andere Art von Zukunft ist, als wir sie jetzt in der Gegenwart sehen.“

Die Trackliste lautet:

‘Coming Home’ ft. Burna Boy

‘Good Good’ ft. Summer Walker, 21 Savage

‘A-Town Girl’ ft. Latto

‘Cold Blooded’ ft. The-Dream

‘Kissing Strangers’

‘Keep On Dancin”

‘Risk It All’ ft. H.E.R.

‘Bop’

‘Stone Kold Freak’

‘Ruin’ ft. Pheelz

‘BIG’

‘On The Side’

‘I Am The Party’

‘I Love U’

‘Please U’

‘Luckiest Man’

‘Margiela’

‘Room In A Room’

‘One Of Them Ones’

‘Standing Next To You (Remix)’ ft. Jungkook