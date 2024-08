Stars Usher: Tour verschoben wegen körperlicher Probleme

Usher - BET Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2024, 08:00 Uhr

Usher hat seine Tour in letzter Minute verschoben, um seinem Körper „eine Sekunde zum Ausruhen und Heilen“ zu geben.

Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Usher Raymond IV heißt und für sein strapaziöses Fitnessprogramm vor Auftritten bekannt ist, hat seine Fans wütend gemacht, als er am Mittwoch (14. August) die Verschiebung seiner ‚Past, Present, and Future‘-Tour ankündigte – Stunden bevor er am Eröffnungsabend in Atlanta die Bühne betreten sollte.

Der Musiker teilte seinen Followern in einer Online-Ankündigung mit, dass sein Körper „eine Sekunde braucht, um sich auszuruhen und zu heilen“, und fügte hinzu: „In meiner mehr als 30-jährigen Karriere habe ich 100 % meines Blutes, Schweißes und meiner Tränen darauf verwendet, die beste Leistung zu erbringen und meinen Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Ich habe die feste Absicht, das auch für diese Tour zu tun, weshalb ich beschlossen habe, die Show heute Abend zu verschieben und auf einen späteren Zeitpunkt zu legen, um meinem Körper eine Sekunde Zeit zum Ausruhen und Heilen zu geben.“

Usher fuhr in seiner Ankündigung fort, die in seinen Instagram-Stories gepostet wurde: „Ihr werdet immer noch ein bisschen von der Vergangenheit, etwas von der Gegenwart und einen einzigartigen Blick in die Zukunft bei dem neu angesetzten Datum bekommen, aber ihr werdet auch 100% von mir bekommen. Das Letzte, was ich jemals tun möchte, ist, euch, die Fans, die sehnsüchtig auf den Start dieser Tour gewartet haben, zu enttäuschen. Aber ich wäre nicht der Entertainer, der ich bin, wenn ich nicht körperlich mein Bestes geben kann.“

Die Fans attackierten den Sänger danach online und viele sagten, sie seien bereits angereist, um ihn zu sehen. Zuletzt hatte Usher auch seinen ‚Lovers and Friends-Festival‘-Auftritt nur Stunden vor der Show abgesagt.