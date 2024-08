Und seiner Tochter Gianna Vanessa Bryant und die Lakers enthüllen neue Statue von Kobe Bryant

Vanessa Bryant ist die Witwe des 2020 verstorbenen Basketballstars Kobe Bryant. (eee/spot)

SpotOn News | 03.08.2024, 11:24 Uhr

Vanessa Bryant hat zusammen mit den Lakers die neue Statue von Kobe Bryant und seiner Tochter Gianna enthüllt. Die Skulptur trägt eine besondere Bedeutung.

Zusammen mit den Lakers hat Vanessa Bryant (42) am vergangenen Freitag (2. August) eine weitere Bronzestatue von ihrem Ehemann Kobe Bryant (1978-2020) und der gemeinsamen Tochter Gianna (2006-2020) enthüllt, die beide am 26. Januar 2020 bei einem tragischen Hubschrauberabsturz in Calabasas in Kalifornien ums Leben gekommen sind.

Auf Instagram sind mehrere Bilder von der privaten Zeremonie zu Ehren des verstorbenen NBA-Stars veröffentlicht worden, bei der neben Bryant auch ihre drei Töchter Natalia (21), Bianka (7) und Capri (5) anwesend waren. Die Skulptur mit dem Titel "Girl Dad", die in einer neuen Gartenlandschaft vor der Crypto.com Arena der Lakers an der 11th Street in Los Angeles platziert wurde, zeigt die Nachahmung von Kobe Bryant und seiner Tochter Gianna, um die er seinen Arm gelegt hat. Vater und Tochter tragen legere Freizeitkleidung und schenken sich ein Lächeln. Die Figur soll eine Szene der beiden am Spielfeldrand der Lakers nachstellen, heißt es auf der Webseite des NBA-Teams.

Vanessa Bryant: "Etwas ganz besonderes"

Zudem hat die Künstlerin Karon Davis noch zwei Engelsflügel kreiert, die hinter dem Vater-Tochter-Duo platziert worden sind. Die Skulptur soll einer Mitteilung zufolge "Kobe und Gianna Bryant und ihre Liebe zum Basketball und zur Familie" würdigen und Kobe Bryants Liebe zu "allen seinen vier Töchtern" repräsentieren.

Für Vanessa Bryant sei die Statue "etwas ganz Besonderes", schreibt sie auf Instagram. "Dieser Moment war für uns alle besonders wichtig. Ich wusste, dass es unser Lieblingsmoment werden würde. Ich hoffe, euch allen gefällt dieser besondere Ort." Mehrere Promis kommentierten den Beitrag, darunter Vin Diesel (57) und David Beckham (49). Letzterer schrieb: "So schön."

Ein besonderes Datum

Das Datum des 2. August 2024 ist für die Installation der Statue gewählt worden, da Kobe Bryant während seiner Lakers-Karriere die Trikotnummern 8 und 24 trug. Tochter Gianna, die ebenfalls Basketball spielte, hatte die Nummer 2 auf dem Rücken. Die Statue wird ab Samstag (3. August) auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Eine weitere von insgesamt drei geplanten Statuen von Kobe Bryant ist bereits im Februar enthüllt worden. Diese zeigt den Basketballer mit seiner Trikotnummer 8. Eine dritte Skulptur von Bryant mit der Trikotnummer 24 soll noch folgen.

Der US-amerikanische Profisportler war einer der erfolgreichsten Basketballspieler der Welt. Von 1996 bis 2016 spielte er für die Los Angeles Lakers in der NBA. Im Januar 2020 war er bei einem Hubschrauberabsturz in Calabasas, Kalifornien, im Alter von 41 Jahren ums Leben gekommen. Auch seine 13-jährige Tochter Gianna Bryant und neun weitere Personen starben bei dem Unglück.