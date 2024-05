Stars Vanessa Hudgens: Baby hat Karriereentscheidungen beeinflusst

Vanessa Hudgens - Getty - Oscars - Los Angeles - March 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.05.2024, 08:00 Uhr

Die‚High School Musical‘-Darstellerin will, dass ihre künftigen Kinder alle ihre Filme anschauen.

Vanessa Hudgens hat ihre Karriereentscheidungen mit Blick auf ihr ungeborenes Kind getroffen.

Die Schauspielerin gab ihre Schwangerschaft bei der Oscar-Verleihung im März bekannt. Im Gespräch mit ‚E! News‘ verrät sie, wie ihr Baby ihre beruflichen Projekte beeinflusst hat.

„Ich werde meinen Kindern alle meine Arbeiten zeigen. Das ist der Grund, warum ich mich für bestimmte Dinge in meiner Karriere entschieden habe. Ich wollte sicherstellen, dass, wenn ich Kinder habe, es für sie in jedem Alter etwas zu sehen gibt“, erklärt die ‚High School Musical‘-Darstellerin.

Vanessa spielt die Hauptrolle im neuen Film ‚ Bad Boys: Ride or Die‘ und hat vor kurzem außerdem die US-Version von ‚The Masked Singer‘ gewonnen. Der jüngste Triumph in der TV-Show bedeutet ihr sehr viel. „Ein Gewinner zu sein, ist immer toll. Vor allem, wenn es nichts mit Vanessa Hudgens zu tun hat, sondern mit dem, was in mir steckt und was ich tatsächlich mitbringe. Es war eine wirklich schöne Reise für mich, auf die ich gehen konnte, und es hat mich wirklich überrascht, wie emotional es mich gemacht hat“, offenbart die 35-Jährige.