Stars Vera Wang trifft auf Katarina Witt – Eiskunstlauf verbindet zwei Ikonen

Katarina Witt - Jul 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2026, 14:00 Uhr

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand sorgte ein überraschendes Treffen für Aufsehen: Modedesignerin Vera Wang und Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt trafen auf der VIP-Tribüne der Milano Ice Skating Arena aufeinander – ein Duo, das man so kaum erwartet hätte.

Die beiden Frauen könnten optisch kaum unterschiedlicher sein. Doch beide teilen die Leidenschaft für das Eiskunstlaufen und führten angeregte Gespräche, lehnten sich zueinander herüber und gestikulierten lebhaft, während die Darbietungen auf der Eisfläche ihre Aufmerksamkeit fesselten.

Nicht nur Witt, sondern auch Wang hatte eine frühe Verbindung zum Eiskunstlaufen. Schon als Kind träumte sie von einer Karriere auf dem Eis und nahm 1968 sogar an den US-amerikanischen Meisterschaften teil. Aus der olympischen Laufbahn wurde jedoch nichts, sodass sie ihren Weg in der Mode fand – heute weltberühmt für ihre Luxus-Hochzeitskleider und für ihr jugendliches Auftreten. Witt hingegen erreichte als Profi-Eiskunstläuferin internationale Erfolge: zweimaliger Olympiasieg, vier Weltmeistertitel und zahlreiche weitere Auszeichnungen. Ihre aktive Karriere beendete sie 1988, bevor sie noch einige Male auf Tour ging und sich 2008 endgültig verabschiedete.